Wiesn-Reservierungen, Öffnungszeiten, Service: Das ist neu auf dem Oktoberfest 2023

Das Oktoberfest rückt näher. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner stellt schon mal die Neuheiten vor. Die wichtigsten Infos zwischen Trinkbrunnen und VR-Game.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner posiert mit dem Pappaufsteller seines Avatars aus "Oktoberfest – The official game".

München - Wer an der Theresienwiese vorbei läuft, der kann schon dem Löwenbräu-Maskottchen und dem Paulaner-Bierkrug zuwinken: Der Aufbau für die Wiesn 2023 geht voran, der Countdown bis zum Start am 16. September hat längst begonnen.

Deshalb stellte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner am Freitag bereits die Neuheiten vor. Neben leicht veränderten Öffnungszeiten, neuen Laufgeschäften und Trinkbrunnen sorgte besonders eine digitale Neuheit für Aufsehen.

Das Oktoberfest gibt's jetzt auch in der Virtuellen Realität

Die stellt Baumgärtner gleich zu Beginn vor – als Avatar auf großer Leinwand. Die wichtigesten Neuerungen im AZ-Überblick:

"Oktoberfest – The official game": Vom Wohnzimmer aus das Wiesn-Gefühl erleben, Rosen schießen oder neuen Freunden zuprosten – mit dem VR-Spiel (virtuelle Realität, d. Red.) will die Münchner Entwicklerfirma K5 Factory das Oktoberfest 365 Tage im Jahr erlebbar machen. Dafür wurde das Gelände samt Bierzelten, Fahrgeschäften und Buden digital nachgebaut.

Weiß-blauer Himmel auf der virtuellen Wiesn: Ob es dort so voll wird wie auf der echten Wiesn, bleibt abzuwarten. © K5 Factory/Screenshot AZ

Das Oktoberfestgame soll zur Wiesn 2024 fertig sein

Jeder Spieler kann sich einen Avatar erstellen und mithilfe von VR-Technik über die Wiesn laufen. Dort soll sich der Spieler mit anderen Nutzern austauschen, Teil einer Wiesnband werden oder im Autoscooter gegeneinander rempeln können. Wer spielen möchte, braucht hauptsächlich zwei Dinge.

Eine VR-Ausrüstung und Geduld. Die K5 Factory stellt im September erstmal einen Prototyp für ausgewählte Tester zur Verfügung. Zum Anstich 2024 soll das Spiel offiziell auf den Markt gehen. Das Spiel selbst wird nichts kosten. Nutzer können sich aber in einer spieleigenen Währung, dem "Diridari", digitale Produkte wie Trachten, Eintritte oder Souvenirs kaufen. Durch diese sogenannten In-Game-Käufe soll sich das Spiel finanzieren.

Brunnen sorgen für kostenloses Trinkwasser auf der Wiesn

Trinkbrunnen: Auf der Wiesn wird es dieses Jahr kostenloses Trinkwasser aus Brunnen geben. Das hatten Stadtratsfraktionen angesichts der erneut gestiegenen Preise in einem entsprechenden Antrag gefordert. Ein Liter Tafelwasser kostet nämlich heuer stattliche zehn Euro.

Wie viele Brunnen es werden und wo sie stehen sollen, ist noch nicht klar. An der Umsetzung werde gerade noch getüftelt. Klar ist für Baumgärtner: "Wir versuchen, es möglich zu machen. Es werden sicher keine Marmor-Brunnen mit Bronzestatuen. Aber sie werden zum Bild der Wiesn passen."

Reservierungen für Wiesn-Zelte können getauscht werden

Online-Portal zum Reservierungstausch: Die Wirte wollen dem sogenannten "Graumarkt" entgegenwirken. Nicht genutzte Reservierungen sollen über ein offizielles Online-Portal getauscht oder verkauft werden können – und zwar zum gleichen Preis, wie sie erworben wurden.

Wirtesprecher Christian Schottenhamel zur AZ: "Ich finde, es ist ein Mehrwert für den Gast, und hoffe, dass es angenommen wird." Das Tauschportal soll am 1. September online gehen. 20 große und kleine Wiesnzelte sind auf dem Portal vertreten.

Auch neue Laufgeschäfte gibt es auf dem Oktoberfest 2023

Unterhaltungsgeschäfte: Mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde sausen die Fahrgäste bei "Mr. Gravity" durch die Luft. Eine Scheibe mit den Gondeln dreht sich an einem Arm, der die schwindelfreien Besucher bis zu 20 Meter abheben lässt.

Beim Laufgeschäft "Crazy Outback" wird es ein Labyrinth und eine Wackeltreppe geben. Alles ganz im Stile von Australien – Känguru-Boxschule inklusive. Beim Lauf-Parkour "Crazy Island" reisen die Besucher in die Karibik. Über 50 Hindernisse auf fünf Etagen machen es zu Deutschlands größtem Laufgeschäft.

Die Bavaria überwacht den Aufbau: Insgesamt müssen 474 Betriebe ihre Zelte, Stände und Geschäfte aufbauen. Löwe und Bierkrug ragen derweil weit oben über der Theresienwiese. © Bernd Wackerbauer

Wiesn 2023: Das sind die neuen Öffnungszeiten

Zum ersten Mal wird es auch die "Münchner Weinstub'n" geben. In Almhütten-Atmosphäre werden dort mit dem Siegel "Bio-Bayern" ausgezeichnete Weine serviert. Und auf der Oidn Wiesn wird es in diesem Jahr ein Café in einem historischen Zirkuswagen geben.

Öffnungszeiten: Kleine Änderungen gibt es auch hier. In der Zeit von 9 bis 10 Uhr ist auf der Wiesn nicht viel los. Deshalb wird heuer zumindest werktags erst ab 10 Uhr aufgesperrt. Samstags, sonntags und am Feiertag geht es bereits ab 9 Uhr los. Ende ist in den Zelten wie immer 23.30 Uhr. Zumindest auf der großen Wiesn. Bei der kleinen Schwester Oide Wiesn bleibt nämlich ab sofort ebenfalls bis 23.30 Uhr geöffnet, Ausschankschluss ist dort ab 22.30.

Clemens Baumgärtner: "Das Salz in der Suppe sind die spontanen Besucher"

Auch das eine oder andere Jubiläum wird es geben. Beim Schichtl feiert man die 15.000. Enthauptung, die Krinoline gibt es bereits seit 99 Jahren, und die Käferschenke feiert 50. Damit sich Touristen besser zurechtfinden, wird es statt nur einem Service-Stand nun drei Stände geben.

Auf Rekorde sei man bei der XXL-Wiesn übrigens nicht aus, sagt Baumgärtner. "Das Salz in der Suppe sind die spontanen Besucher", findet Baumgärtner. Friedlich solle sie werden und sicher für alle. Aber daran hat der Wiesnchef keinerlei Zweifel – ob in echt oder als Avatar auf der VR-Wiesn.