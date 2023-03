Sturz bei den Proben: Helene Fischer muss Tour-Start absagen

Großes Bangen um Helene Fischer: Nach einem Unfall bei den Proben zu ihrer Arena-Tour "Rausch Live" muss der Start der Tournee verschoben werden.

Sturz-Drama bei den akrobatischen Proben: Helene Fischer muss den mit Spannung erwarteten Start ihrer Arena-Tour verschieben.

Wie Tourneeveranstalter Live Nation am Montag mitteilt, zog sich die 38-Jährige am Sonntag bei einem Unfall während der Proben eine Rippenfraktur zu.

Damit fallen die für Dienstag und Donnerstag (21. und 23. März) in Bremen sowie am 25. März und 2. April in Köln vorgesehenen Shows zunächst einmal ins Wasser und werden verlegt.

Helene Fischer: Tour-Start nach Sturz verschoben

"Auf dringendes ärztliches Anraten muss Helene Fischer zwingend eine Pause einlegen, bevor sie erneut auftreten kann", schreibt der Veranstalter. Die Nachholtermine in Bremen sind jetzt vom 10. bis 12. Mai, in Köln finden die Nachtholtermine zwischen dem 25. August und 2. September statt. Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit.

Helene Fischer: "Habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen"

In einer persönlichen Stellungnahme wandte sich Helene Fischer an ihre Fans und bat um Verständnis für die Verlegung der Bremer und Kölner Konzerte. "Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, wird die Künstlerin zitiert.

Helene Fischer: Album-Überraschung wartet mit 24 Hits auf

Die Premiere der spektakulären Tournee mit 71 Konzerten und rund 700.000 Fans soll jetzt am 11. April im Hamburg stattfinden. Am 12. Mai erscheint das "Ultimative Best Of" des Schlagerstars - mitten in der Arena-Tour "Rausch Live". Die Album-Überraschung wartet mit 24 Hits von Helene Fischer auf, die Fans erwartet damit ein Novum.

Nachdem der Schlagerstar Ende 2022 Mutter geworden war und sich Zeit für ihre kleine Tochter genommen hatte, wollte Helene Fischer in diesem Jahr voll durchstarten.