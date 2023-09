Arnold Schwarzenegger bricht Oktoberfest-Besuch mit seiner Freundin plötzlich ab

"Der Terminator" hat sich kurz nach seiner Landung im Hotel frisch gemacht und ist gleich auf die Wiesn gedüst – samt Freundin Heather Milligan und Kumpel Ralf Moeller. Arnie sollte im Marstall den Dirigentenstab schwingen – rauschte aber plötzlich wieder ab....

Wiesn-Wirt Siegfried Able, Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger hinter dem Marstall-Zelt

Riesen-Rummel um Hollywood-Star und Ex-US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Der 76-Jährige ist am Donnerstag in München gelandet und stattete gegen 18.30 Uhr dem Oktoberfest noch am selben Abend einen Besuch ab. Ein Mucki-Auftritt voller Liebe: Denn neben Kumpel Ralf Moeller brachte Arnie auch seine Lebensgefährtin Heather Milligan mit. Er gibt ihr Schutz im Getümmel und lässt sie nicht aus den Augen. Seit zehn Jahren liebt Arnold Schwarzenegger die 27 Jahre jüngere Sport-Ärztin.

Arnold Schwarzenegger auf der Wiesn: Marstall-Auftritt bei Wirt Siegfried Able

Das Trio wurde von Fotografen und Fans am Hintereingang des Marstall-Zelts erwartet. Wiesn-Wirt Siegfried Able empfing den hohen Besuch mit Stolz. Schwarzenegger trägt ein lässiges T-Shirt zu Lederhose und Trachtenjanker, während seine Partnerin Heather Milligan voll auf Farbe setzt. Die Blondine hat sich für ein pinkes Dirndl entschieden.

Es ist zur echten Wiesn-Tradition geworden, dass Schwarzenegger die Zelt-Bühne entert und die Band dirigiert. Doch dazu kommt es am Donnerstag gar nicht. Nachdem der 76-Jährige ein Wiener Schnitzel gegessen hat, rauscht er gegen 20 Uhr plötzlich mit seiner Heather ab. Heimlich durch einen Seiteneingang. Hotelbett statt Bühne. Denn: Eigentlich sollte Arnold Schwarzenegger den Dirigentenstab schwingen. Wie er es doch jedes Jahr macht...

Veganer Ralf Moeller zur AZ: "Hopfen und Malz sind ja eh kein Problem"

"Ich bin Veganer, aber das ist ja heute kein Problem mehr auf der Wiesn, da esse ich ein veganes Schnitzel oder so. Und Hopfen und Malz sind ja eh kein Problem", lacht Ralf Moeller zur AZ. "Ich trinke gerne Bier, aber in Maßen, jeder wie er mag. Ich bin aber mehr der Weintrinker. Ich mag München und die Wiesn."

Ralf Moeller gibt Interviews, während Arnie mit Freundin Heather im Zelt verschwindet © AZ

Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan nächtigen im Bayerischen Hof

Die AZ weiß: Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan übernachten standesgemäß im Luxus-Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz. Das Liebes-Paar wird gleich mehrere Tage in München bleiben. So bleibt immerhin noch Zeit für den Dirigenten-Job im Marstall!

Arnold Schwarzenegger mit E-Gitarre, seinem Neffen Patrick Knapp (2.v.li.) und seinen Söhnen Patrick (2.v.re.) sowie Christopher (re.) bei der Wiesn 2022. © dpa/Felix Hörhager

Auch ein weiteres Familienmitglied von Schwarzenegger ist mit nach München gereist. Sein Sohn Christopher wurde ebenfalls im Marstall-Zelt gesichtet. Im vergangenen Jahr zeigte sich der "Terminator" auch mit seinem Sohn Patrick sowie seinem Neffen Patrick auf der Theresienwiese.