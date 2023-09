Wiesn-Security drängt Ex von Fürst Albert ab: "Nicole Coste genießt die Öffentlichkeit"

Nicole Coste, die Ex-Geliebte von Albert von Monaco, sorgte auf dem Oktoberfest für Aufsehen. Die 51-Jährige besuchte gleichzeitig mit dem Fürsten das Käfer-Zelt auf der Wiesn. Suchte sie die Nähe zum Ehemann von Fürstin Charlène? Was führt Nicole Coste im Schilde?

Fürstin Charlène von Monaco (45) weilt in Südafrika und muss aus den Medien erfahren, dass Ehemann Fürst Albert (65) und seine ehemalige Geliebte Nicole Coste zeitgleich auf dem Oktoberfest in München feiern.

Besonders bitter: Zuvor sagte Albert die gemeinsame Reise in die alte Heimat seiner Ehefrau ab. Die Folge: Mal wieder gab es Schlagzeilen rund um den Zustand der Ehe von Albert und Charlène.

Drei Zelt-Besuche auf dem Oktoberfest: Fürst Albert in Tracht auf der Wiesn

Der 65-Jährige flog lieber nach Deutschland, um sich auf dem größten Volksfest der Welt in langer Lederhose und Trachten-Janker zu vergnügen. Bereits am ersten Tag der Wiesn feierte Fürst Albert in gleich drei Zelten in München.

Das monegassische Oberhaupt schaute im Paulaner Festzelt vorbei, unterhielt sich mit Schützen-Festzelt-Wirtin Petra Reinbold und ließ den feuchtfröhlichen Abend in Käfers Wiesn-Schänke ausklingen. Auf dem Balkon unterhalb der Bavaria entstanden Fotos mit dem Glamour-Gastronomenpaar Michael und Clarissa Käfer.

Nicole Coste hat mit Fürst Albert einen Sohn

Bei Käfer kam es zur unangenehmen Situation mit seiner Ex-Geliebten und der Mutter seines Sohnes Alexandre (20). Die 51-Jährige saß nur wenige Tische entfernt. War dieses Aufeinandertreffen bei Käfer auf der Wiesn von Nicole Coste eiskalt geplant?

Royal-Expertin in der AZ: "So eng ist der Kontakt nicht"

Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen spricht im AZ-Interview von einem "großen Zufall". Denn: "Albert ist – und das ist nun wirklich kein Geheimnis – ein sehr großer Wiesn Fan und kommt immer wieder gerne nach München. Ich bin mir sicher, dass er nicht wusste, dass Nicole auch an diesem Tag in München ist, denn so eng ist der Kontakt dann auch wieder nicht."

Zumindest gilt das für den 65-jährigen Fürsten. Doch wusste Nicole Coste von Alberts Wiesn-Liebe und seinen Plänen? Sie wünscht sich schließlich engeren Kontakt mit dem Fürsten, heißt es in französischen Medien.

Nicole Coste verlässt Wiesn-Tisch im Käfer: Sicherheitsmänner schützen Fürst Albert

Während Fürst Albert bei Käfer auf Abstand gehen möchte, nutzte Nicole Coste die Gelegenheit (und den Medienrummel). Als sie von ihrem Tisch aufstand, soll die Security nervös geworden sein. Alberts Sicherheitsmänner versperrten Nicole Coste den Weg, berichtet "Bunte". Eine direkte Konfrontation oder ein Foto sollten verhindert werden.

Nicole Coste auf dem Balkon von Käfers Wiesn-Schänke. © Nicole Coste auf dem Balkon von Käfers Wiesn-Schänke

Fürst Albert und Ex Nicole Coste wohnten im Bayerischen Hof

Und auch abseits des Oktoberfests soll es in München zu keinem Treffen gekommen sein (beide nächtigten im Bayerischen Hof). "Albert hat einen strammen Terminkalender und daher denke ich, dass die beiden sich nicht außerhalb der Wiesn gesehen haben", so die Adelshaus-Expertin weiter.

Die AZ weiß: Albert bewohnte im Münchner Luxushotel eine der schönsten Suiten und verfolgte den Trachtenumzug am Sonntag von seinem Balkon aus. Kurz danach checkte er im Bayerischen Hof aus und flog nach Nizza.

Demütigung für Fürstin Charlène: Nicole Coste sucht Nähe zu Albert

Für Fürstin Charlène ist Alberts Wiesn-Besuch und das Auftauchen von Nicole Coste ein Schlag in die Magengrube. Immer wieder wird die 45-Jährige von Alberts Ex-Geliebten öffentlich gedemütigt (zuvor mit einem gemeinsamen Foto). Es scheint, als würde Nicole Coste gezielt an ihrer (öffentlichen) Stellung als Mutter des Fürstensohnes arbeiten.

Am Hof von Monaco gilt die 51-Jährige daher längst als Unruhestifterin. "Nicole genießt natürlich die Öffentlichkeit und setzt sich gerne in Szene. Der rote Teppich ist mittlerweile Ihr Zuhause", sagt Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen im AZ-Interview.

Nur wenige Stunden nach Alberts Ankunft in Südfrankreich ging es für den Fürsten weiter nach New York. Zeit für eine Aussprache mit Fürstin Charlène, die am Sonntag aus Südafrika wieder angereist war, blieb nicht.