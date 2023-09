Ohne Fürstin Charlène auf dem Oktoberfest: Albert von Monaco in Wiesn-Stimmung

Royale Stippvisite in München: Fürst Albert hat am Samstagabend dem Oktoberfest einen Besuch abgestattet. Während sich Ehefrau Charlène in Südafrika zeigt, feiert das Oberhaupt der monegassischen Fürstenfamilie in Käfers Wiesn-Schänke. Pikant dabei ist, dass auch seine Ex-Geliebte Nicole Coste heuer auf der Theresienwiese erwartet wird.

17. September 2023 - 10:06 Uhr | Sven Geißelhardt