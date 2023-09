Wiesn-Wahnsinn mit Promis: VIPs, Stars und Sternchen feiern am ersten Oktoberfest-Wochenende

Zum Oktoberfest werden auch heuer wieder zahlreiche prominente Stargäste aus Showbiz, Unterhaltung, Politik und sogar Adel erwartet. Bereits am ersten Wochenende tummelten sich etliche VIPs auf der Wiesn. Wer hat auf der Theresienwiese kräftig gefeiert, welcher Promi mischte sich unters Volk?

In München ist die VIP-Dichte sehr hoch, doch während der Wiesn steigt diese nochmal exorbitant an. Zur Münchner High Society gesellt sich seit Samstag (16. September) feierwütige Prominenz, denn das Oktoberfest ist momentan "The Place To Be". Exklusive Promi-Partys stehen vor der Tür und die Fotografen stürzen sich auf die Stargäste – der perfekte Ort, um im Gespräch zu bleiben. Wer hat sich bereits kurz nach Anstich auf der Theresienwiese gezeigt? Wie feierten die VIPs in München am ersten Wochenende das größte Volksfest der Welt?

Münchner Promis feiern schon vor Wiesn-Start

Bevor Oberbürgermeister Dieter Reiter die berühmt-berichtigten Worte "O'zapft is!" sprach, tummelten sich bereits geladene Gäste bei Tiffany. Bei strahlend schönem Wetter wurde mit Schampus angestoßen und sich gemeinsam auf die Wiesn eingestimmt. Mit dabei waren unter anderem Model Sarah Brandner, Schauspielerin Laura Osswald und Moderatorin Jennifer Knäble.

VIP-Gäste beim Anstich: Wittelsbach-Chef Franz Herzog von Bayern im Schottenhamel

Pünktlich zum Anstich versammelten sich um 12 Uhr im Schottenhamel prominente Oktoberfest-Fans, darunter sogar ein Mitglied des deutschen Hochadels. Der Urenkel des letzten bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern, vertrat als Familienoberhaupt das Haus Wittelsbach in der Ratsboxe. Auch die Schlagersänger Florian Silbereisen und Andreas Gabalier, das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl sowie die Schauspielerinnen Michaela May und Jutta Speidel wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen.

Zeitgleich legte Kabarettistin Monika Gruber in der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn selbst Hand an und schwang den Holzhammer. Mit zwei Schlägen schaffte sie den Anstich und zeigte sich danach sichtlich stolz. Zur AZ sagte sie: "Das Bier schmeckt narrisch guad."

Auf dem Festgelände feierte am ersten Oktoberfest-Tag auch Maximilian Böltl. Gemeinsam mit Ehemann Thomas Gierling nahm er sich am Samstag eine kleine Wahlkampf-Auszeit. "Wir sind am Abend mit Freunden im Weinzelt. Es ist ein Wiesn-Traumtag", sagte er der AZ. Während des Gesprächs kam eine Passantin, die Böltl erkannt hatte: "Sie werde ich unterstützen." Der CSU-Politiker will bei der Landtagswahl ins Maximilianeum einziehen.

Am Samstagabend gab es noch einen royalen Überraschungsbesuch in Käfers Wiesn-Schänke. Fürst Albert von Monaco schaute auf dem Oktoberfest vorbei und posierte mit Wirt Michael Käfer für die Fotografen. Zur gleichen Zeit ist auch Ex-Geliebte Nicole Coste auf der Wiesn unterwegs, während Ehefrau Charlène in Südafrika weilt.

Désirée Nick feiert "Gay Sunday" in der Bräurosl

Bereits am Sonntag ging der VIP-Wiesn-Wahnsinn weiter. Kabarettistin Désirée Nick statte mittags dem legendären "Gay Sunday" einen Besuch ab und stieß mit der Münchner LGBTQI*-Community an. Zum ersten Mal wurde im Zelt die Regenbogenflagge gehisst, was die Kabarettistin sichtlich erfreute. "Gott sei Dank hat die Regenbogenfahne in der Bräurosl Einzug gehalten", sagte sie im Gespräch mit der AZ.

Am Abend ging es dann direkt zur exklusivsten Promi-Party des Oktoberfests: der Almauftrieb. Kaum ein Event kann eine höhere Promi-Dichte aufweisen, hier reiten sich Politiker, Filmstars und TV-Sternchen ein, um im Blitzlichtgewitter der Fotografen zu strahlen.

Welche weiteren Promis am ersten Wiesn-Wochenende in den Zelten feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.