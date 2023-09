"Gay Sunday" in der Bräurosl: Désirée Nick feiert mit Münchens LGBTQI*-Community auf der Wiesn

Im Bräurosl wurde heuer zum 44. mal der "Gay Sunday" gefeiert, zu dem sich die queere Community Münchens versammelt hat. Unter das bunte Treiben mischte sich auch Kabarettistin Désirée Nick. Die AZ durfte sie bei ihrem Oktoberfest-Ausflug begleiten.

Bei schwulen Münchnern ist der "Gay Sunday" seit Jahren eine Institution, die auch in der queeren Szene immer mehr Anhänger findet. Zu jedem Oktoberfest lädt der "MLC Münchner Löwen Club e.V." (MLC) am ersten Wiesn-Sonntag ins Bräurosl-Zelt ein, um mit der Community ein Zeichen zu setzen und gemeinsam zu feiern. Dieses Jahr war auch eine Promi-Dame mit dabei, die ihre Maß auf die Vielfalt erhob: Désirée Nick.

Bräurosl-Wirt Peter Reichert hisst zum "Gay Sunday" eine "riesengroße Regenbogenfahne im Zelt"

Wer sich vorab eine Karte für dieses exklusive Event gesichert hatte, konnte die Kabarettistin auf dem Balkon des Wiesn-Zeltes hautnah erleben. Bräurosl-Wirt Peter Reichert erklärte der AZ beim Besuch des "Gay Sunday", dass heuer zum ersten Mal die Regenbogenflagge im Zelt gehisst wurde. "Der Rosa Sonntag in der Bräurosl ist seit über 40 Jahren Tradition und wir freuen uns, diese Tradition weiterzuführen. Ein toller Tag. Es war schon einiges geboten – Anzapfen mit Stadtrat Beppo Brehm, der Auftritt unserer Drag Queens, der Vorstand des MLC auf der Bühne, Alt-Oberbürgermeister Christian Udes Ansprache und wir haben eine riesengroße Regenbogenfahne im Zelt gehisst. Jetzt noch der Besuch von Désirée Nick – schöner geht‘s doch gar nicht."

Franziska Kohlpaintner (Bräurosl) und Désirée Nick beim traditionellen "Gay Sunday". © BrauerPhotos / A.Schulze

Désirée Nick beim "Gay Sunday": "Damit die Kerle mal sehen, was ein Vollweib ist"

Désirée Nick hatte sichtlich Spaß bei ihrem Besuch der schwulen Wiesn-Party und hatte eine klare Ansage an die beiden Dragqueens Tracy Dash und Dean Deville: "Jungs, bitte next Level, damit die Kerle mal sehen, was ein Vollweib ist." Die beiden Künstlerinnen nahmen das mit Humor und erklärten, warum die Kabarettistin derart beliebt beim "Gay Sunday" ist: "Désirée Nick ist eine feministische Hommage an die LGBTQI*-Community."

Gemeinsam wurde in der Bräurosl "Griechischer Wein" und "Skandal im Sperrbezirk" gesungen. Désirée Nick trug extra ihr Vintage-Dirndl aus den 60er-Jahren, welches sie von ihrer Mutter übernommen hat. "Gott sei Dank hat die Regenbogenfahne in der Bräurosl Einzug gehalten", sagte die 66-Jährige im Gespräch mit der AZ. "Nächstes Jahr wahrscheinlich mit all den neuen Symbolen, die keiner mehr versteht." Für sie ist es an diesem Sonntag nicht der einzige Termin, der ansteht. Am Abend geht es für die spitzeste Zunge Deutschlands noch zum Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke.