Simone Ballack zeigt neue Frisur zur Wiesn: Münchner Friseur von Helene Fischer greift zum Farbtopf

Neuer Look zum Wiesn-Start: Simone Ballack hat sich für das Oktoberfest 2023 optisch verändert, dabei hatte sie erst kürzlich ihre neue Frisur präsentiert. Wie schaut die Münchnerin jetzt aus?

Bunte Dirndl, fesche Lederhosen und gute Laune bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein – einen besseren Start für das Oktoberfest 2023 hätte sich München nicht erträumen können. Auch die Promis sind in Feierlaune und tigern von glamourösen Events in den Zelten zu den Buden und Fahrgeschäften. Bei der Wiesn lautet die Devise der Stars und Sternchen: sehen und gesehen werden. Dafür hübschen sich einige VIPs besonders auf, um die Blicke der Schaulustigen und Fotografen zu sichern. Eine davon ist Simone Ballack, die sich mit verändertem Haupt auf der Theresienwiese präsentiert.

Keine Blondine mehr: Simone Ballack wagt Typveränderung zum Oktoberfest

Bereits am Freitag zeigte sich die Münchnerin einen Tag vor Anstich beim Friseur. Aber an ihr Haar darf nicht irgendwer, Simone Ballack hat sich in die Hände von Star-Figaro André Schulz begeben, der sich um die Frisuren von VIP-Kunden wie Verena Kerth, Gloria-Sophie Burkand und sogar Helene Fischer kümmert. Für Simone Ballack griff er in den Farbtopf und machte ihr Haupt sichtlich dunkler, wie sie in ihrer Instagram-Story präsentierte. "Back to the Roots", schrieb die 47-Jährige dazu.

So schaut Simone Ballack nach ihrem Besuch beim Münchner Star-Friseur André Schulz aus. © Instagram/simoneballack

Simone Ballack präsentiert neue Haarfarbe: Wiesn-Bummel mit Freund Heiko Grote

Natürlich musste der neue Look am ersten Wiesn-Samstag ausgiebig auf dem Festgelände präsentiert werden. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Heiko Grote, mit dem sie seit der Trennung von Noch-Ehemann Andreas Mecky zusammen ist, schlenderte Simone Ballack gut gelaunt über das Oktoberfest. Mittags ging es ins Zelt "Zur Bratwurst", abends ließen sie den Tag in "Kufflers Weinzelt" ausklingen, wie sie auf Instagram zeigte.

Ihre Fans zeigen sich begeistert von der neuen Haarfarbe. "Wunderschön", "steht dir total gut" und "sieht toll aus" lauten einige Kommentare. Dabei hatte Simone Ballack erst vor wenigen Wochen eine Typveränderung gewagt und sich die Mähne blond gefärbt. Doch zur Wiesn darf's offenbar gerne mal was Neues sein.