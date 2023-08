Simone Ballack zeigt erstmals neuen Mann: Freund Heiko wird wieder Vater

Simone Ballack ist nach der Trennung von Ehemann Andreas Mecky wieder frisch verliebt. Ihr neuer Freund heißt Heiko Grote, ist Hotelier und auch noch verheiratet und soll mit seiner Ex ein Kind erwarten.

"Ja, es stimmt, wir sind getrennt", erklärte Simone Mecky-Ballack erst vor wenigen Tagen gegenüber der AZ. Nach vier Jahren Ehe ist Schluss mit Ehemann Andreas Mecky. Zeit zum Trübsal blasen hat die ehemalige Spielerfrau allerdings nicht. Die 47-Jährige schwebt bereits wieder auf Wolke sieben. "Ja, wir sind ein Paar! Unsere Liebe ist ganz frisch", verkündete die Ex-Frau von Profi-Kicker Michael Ballack auf dem Sommerfest des Münchner Restaurants "H'ugo's" gegenüber RTL. Ihr Neuer ist der Hotelier Heiko Grote.

"H'ugo's": Hat Giulia Siegel mit dem neuen Partner von Simone Ballack geknutscht?

Bekannt wurde die neue Beziehung von Simone Ballack auf dem Sommerfest im "H'ugo's". Dort soll Heiko Grote ausgerechnet Ballacks langjährige Giulia Siegel geküsst haben. Für diese Vorwürfe hat Simone Ballack jedoch nur wenig übrig: "Giulia und ich gehen offen miteinander um, auch wir küssen uns auf den Mund. Bei den beiden war es auch kein richtiger Kuss."

Jetzt ist es offiziell: Simone Mecky-Ballack postet erstes Pärchen-Foto

Am Montag (31. Juli) hat die 47-Jährige sich zum ersten Mal mit ihrem neuen Partner auf Instagram gezeigt. In einem Story-Post sind die beiden Händchen haltend in der Münchner Innenstadt zu sehen. Dazu schreibt Simone Ballack: "Ich liebe mein Leben, ich bin stark und schön."

Heiko Grote: Wer ist Simone Ballacks neuer Freund?

Heiko Grote ist ein 55-jähriger Münchner Hotelier. Er ist Gründer der "Gorgeous Smiling Hotels GmbH". Die Gesellschaft betreibt 40 eigene Hotel- und 20 Partner-Betriebe. In der Promi-Szene ist er bislang nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

Neuer Partner von Simone Mecky-Ballack ist noch verheiratet

"Ja, es stimmt! Ich bin aktuell noch verheiratet, aber wir sind und leben seit zweieinhalb Jahren getrennt", gibt Grothe im Gespräch mit RTL zu. Mit seiner Frau hat der Hotelier auch zwei gemeinsame Kinder im Alter von 11 und 15 Jahren. Simone wisse über die Umstände natürlich Bescheid.

Heiko Grote bekommt ein Baby von seiner Ex-Freundin

Ein anderes Thema ist da deutlich heikler: Grote soll Nachwuchs mit einer Ex-Freundin erwarten. Die beiden haben sich offenbar erst im März getrennt. Zu den Gerüchten wollte sich der Unternehmer nicht äußern, versicherte aber, dass er offen und ehrlich über alles mit Simone sprechen würde. Simone Ballack störe die Schwangerschaft nicht, wie sie "Bunte" bekräftigt: "Er bekommt Zwillinge mit seiner Ex. Ist doch nicht schlimm. Das sehe ich wie Franz Beckenbauer damals: ,Der Herrgott freut sich über jedes Kind‘. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich habe Heiko jetzt kennengelernt nach allem, was er vorher hatte.“

Trauriges Jubiläum: Sohn Emilio starb vor zwei Jahren

Vor fast genau zwei Jahren, am 5. August 2021, ist Ballacks 18-jähriger Sohn Emilio bei einem tragischen Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Inzwischen kann Simone nach eigener Aussage aber wieder positiv in die Zukunft blicken und habe gelernt mit ihrer Trauer umzugehen. Das dürfte ihr mit Heiko an der Seite noch besser gelingen...