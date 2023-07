Simone Mecky-Ballack hat einen neuen Freund: Kurz nach Trennung von Ehemann bestätigt sie Beziehung

Vor wenigen Tagen wurde die Trennung von Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky bekannt, da zeigt sich die Münchnerin bereits mit einem neuen Mann. Wer ist der Partner an ihrer Seite, mit dem sie das Münchner Nachtleben unsicher macht?

Simone Mecky-Ballack ist frisch verliebt. Wer ist der neue Freund an ihrer Seite?

Nach vier Jahren Ehe ist die Beziehung zu Andreas Mecky gescheitert, wie Simone Mecky-Ballack vergangene Woche der AZ bestätigte. "Ja, es stimmt, wir sind getrennt", sagte sie zu den Gerüchten, die um ihr Liebes-Aus kursierten. Doch lange blieb die 47-Jährige nicht allein, denn inzwischen gibt es einen anderen Mann an ihrer Seite. Wer ist der neue Freund?

Simone Mecky-Ballack ist frisch verliebt: "Ja, wir sind ein Paar"

Am Mittwochabend zeigte sich Simone Mecky-Ballack beim Sommerfest des Münchner Promi-Lokals "Hugo's" mit VIP-Freundin Giulia Siegel in Feierlaune. Doch nicht nur die DJane war mit der Ex von Michael Ballack unterwegs, auch ein unbekannter Mann schien Simone sehr zugetan zu sein. Inzwischen ist klar: Die 47-Jährige hat einen neuen Freund. "Ja, wir sind ein Paar! Unsere Liebe ist ganz frisch", bestätigt sie die neue Beziehung gegenüber und schwärmt: "Wir sind sehr glücklich."

Wer ist der neue Freund von Simone-Mecky Ballack?

Der Freund an der Seite von Simone Mecky-Ballack ist im Promi-Business noch unbekannt. In München hat er sich allerdings einen Namen als Geschäftsmann gemacht, ist CEO der Gorgeous Smiling Hotels GmbH. Im Gespräch mit " " sagte er am Mittwochabend: "Simone und ich kennen uns schon länger und wir treffen uns. Ich finde sie total klasse. Klar, wir daten uns. Ich gebe Ihnen recht, dass wir versuchen, daraus eine Beziehung zu machen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kein Pärchen-Auftritt bei Instagram: Simone Mecky-Ballack zeigt sich beim Beauty-Doc

Während die neue Beziehung zumindest von Simone bestätigt wurde, müssen Fans auf ein gemeinsames Foto der neuen Turteltauben noch warten. Statt auf Instagram ein Pärchen-Auftritt hinzulegen, zeigt sich die Ballack-Ex in ihrer Story beim Beauty-Doc. "Wir wollen heute die 'Jawline' unterstützen, damit die Kieferlinie straffer aussieht", erklärt die behandelnde Ärztin in dem Clip. Durch die Filler mit Hyaluronsäure sei direkt nach der Behandlung ein "Lifting-Effekt" zu erkennen.

Simone Mecky-Ballack zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich ihrer Beauty-Behandlung: Links ohne Hyaluron-Filler in der Kieferpartie, rechts mit Filler. © Instagram/simoneballack

Simone Mecky-Ballack geht mit ihrem Besuch beim Beauty-Doc offen um und gibt ihren Fans ehrliche Einblicke in die Behandlung. Ob sie sich bald auch offiziell mit ihrem neuen Freund zeigen wird? Die Wiesn 2023 wäre doch eine perfekte Gelegenheit für eine Pärchen-Premiere.