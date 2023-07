Wiesn-Dinner von Kinga Mathe im Bayerischen Hof: Becker-Exen Alessandra Meyer-Wölden und Lilly Becker feiern gemeinsam

Das alljährliche Wiesn-Dinner von Dirndl-Designerin Kinga Mathe fand heuer auf der Dachterrasse des Bayerischen Hofs statt. Die feschen Promis genossen feine Köstlichkeiten und holten sich Trachten-Inspirationen für das anstehende Oktoberfest.

In weniger als acht Wochen startet das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. Nach einer ersten Wiesn nach der Pandemie im vergangenen Jahr – und viel Regen – wird heuer mit deutlich mehr Gästen gerechnet. Auch Designerin Kinga Mathe spürt schon jetzt das gestiegene Interesse an ihren Dirndl, Trachtenwesten und Janker für Herren.

Die geschäftstüchtige und fleißige Dirndl-Unternehmerin hat am Mittwochabend zum Wiesn-Dinner in das Luxushotel Bayerischer Hof in München geladen. Der Anlass: eine limitierte Kollektion von und mit Alessandra Meyer-Wölden, die ganz in Blau gehalten ist. Kinga Mathe zur AZ: "Seit Jahren stelle ich fest, dass Blau ziemlich begehrt ist, weil es einfach zu allem passt und jeder in der Familie Blau tragen kann." Auch Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt kam zum Gratulieren kurz vorbei.

Alessandra Meyer-Wölden präsentiert eigene Dirndl-Kollektion mit Kinga Mathe

Wie kommt die in Miami lebende Alessandra Meyer-Wölden zum Dirndl? "Bei uns in der Familie ist es Tradition, dass wir an Geburtstagen und Weihnachten immer Tracht tragen. Auch in Miami muss jeder in Dirndl und Lederhose steigen (lacht). Irgendwann hat mich tatsächlich meine Tochter gefragt, wann ich selbst ein Dirndl designe." Gesagt, getan. "Gemeinsam mit Kinga habe ich schon vor Corona eine gemeinsame Kollektion geplant. Jetzt konnten wir sie endlich in die Tat umsetzen und präsentieren. Kinga ist ein Vorbild für mich, sie ist eine Powerfrau, eine tolle Mutter und eine erfolgreiche Geschäftsfrau." Alessandra Meyer-Wölden trug einst das teuerste Dirndl der Welt auf der Wiesn. Auch dieses stammte von Designerin Kinga Mathe.

Exen von Boris Becker unterstützen sich: "Unsere Söhne sind gut befreundet"

Unterstützung hatte Alessandra Meyer-Wölden bei der Party in München auch von Freundin Lilly Becker. Beide waren einst mit Boris Becker liiert. Darüber sprechen wollten sie am Mittwochabend nicht. Viel lieber wurde gemeinsam angestoßen – auf die Trachten-Kollektion und das harmonische Verhältnis. Obwohl Boris Becker Lilly im Jahr 2007 für Alessandra sitzen ließ, sind die beiden ziemlich beste Freundinnen geworden. Lilly bezeichnet Alessandra als "Schwester". "Unsere Söhne sind auch gut befreundet, das ist besonderes schön." Mittlerweile sind beide auch wieder in neuen Beziehungen, wie auch die rechts gebundene Dirndl-Schleife zeigte.

Laura Osswald offenbart Trachten-Geheimnis: "Ich trage nie einen BH zum Dirndl"

Auch Laura Osswald kam in der Trendfarbe Blau, aber findet auch Grün oder Brauntöne toll: "Ich mag es, wenn das Dirndl zu meiner braungrünen Augenfarbe passt." Die Schauspielerin ist seit April in der Erfolgs-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen und verrät der AZ ein Geheimnis: "Ich trage nie einen BH zum Dirndl, das würde mich zu sehr einschnüren. So fühle ich mich freier und es ist einfach bequemer."

Mode-Kolumnistin Annette Weber lachend zur AZ: "Juwelen- und Gewürzfarben sind dieses Jahr voll im Trend. Also Rubin, Zimt und Curry. Alles, was reich und teuer aussieht, ist in diesem Jahr voll im Trend." Webers absolutes Fashion-Highlight: "Wenn man ein Unterhemd aus dem Kleiderschrank vom Freund oder Ehemann nimmt und dieses anstelle einer Dirndlbluse trägt. Da ist man 2023 wirklich ein Hingucker."

Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Karolin Kandler genoss den Abend mit Ehemann Thomas. "Ich habe ungefähr 20 Dirndl im Schrank. Als Norddeutsche bin ich mittlerweile echt Feuer und Flamme für Tracht", sagt die gebürtige Mecklenburgerin zur AZ. Seit November arbeitet sie für ProSieben und präsentiert regelmäßig "Newstime": "Es macht total viel Spaß und ich darf endlich meine Moderationstexte selber schreiben. Es herrscht totale Aufbruchstimmung, wir sind ein junges und dynamisches Team."

Vanessa Eichholz, die erst kürzlich in der Serie "Herzogpark" zu sehen war, schaute ebenfalls bei Kinga Mathe und Alesandra Meyer-Wölden vorbei. Zur AZ sagt die Schauspielerin: "Ich habe vier eigene Dirndl zu Hause und muss sagen, dass das Blau einfach eine perfekte Herbstfarbe ist. Ich bin schon so langsam in Wiesn-Stimmung und werde dieses Jahr fünf bis sieben Mal aufs Oktoberfest gehen."

Mimi Fiedler über Wiesn-Figur: "Ich verabscheue Sport"

Wahnsinnig dünn hat sich Mimi Fiedler gemacht. Das Dirndl betonte die neue superschmale Taille der Schauspielerin. 20 Kilo hat sie abgenommen. "Nachdem ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, habe ich viel Zucker gegessen und dadurch zugenommen." Bei einer Ayurveda-Kur hat es beim Wiegen dann "Klick" gemacht. Seitdem schwimmt Mimi Fiedler täglich 20 Minuten: "Ich verabscheue Sport. Es ist eine einzige Qual, aber mein Leben hat sich so verbessert." Mimi Fiedler mag kein Gemüse und kein Obst, achtet aber dennoch auf ihre Ernährung und Fastenzeiten: "Ich esse erst ab 14 Uhr." Mimi Fiedler hat nach der überwundenen Alkoholsucht ihr Leben umgekrempelt. Seit August 2017 trinkt sie nicht mehr. Die Schauspielerin hat für sich erkannt, dass unterdrückte Wut Auslöser für viele Probleme gewesen sei. "Die Wut hat mich zunehmen lassen. Heute gebe ich bei 'House of Lovelibelle' anderen Frauen Wut-Coachings, um Schritt für Schritt in eine gesunde Balance zu kommen. Ich weiß, wie ich Wut identifizieren und rauslassen kann."

Ebenfalls auf Kinga Mathe und Alessandra Meyer-Wölden angestoßen haben Mariella Ahrens, Stephanie Stumph, Nele Kiper, die Model-Zwillinge Nina und Julia Meise, Alessandra Geissel sowie Florian Orterer.