"Sind ein bisschen unbequem": Monika Gruber feiert Fürstin Gloria von Thurn und Taxis

Am Sonntag gingen in Regensburg die Thurn und Taxis Schlossfestspiele mit einem Konzert von Schmusesänger Eros Ramazzotti zu Ende. Mit dabei war auch Monika Gruber, die lobende Worte für Schirmherrin Fürstin Gloria übrig hatte – trotz harscher Kritik und Protesten.

Monika Gruber ist bekannt dafür, sich nicht den Mund verbieten zu lassen. So verwundert es auch nicht, dass sie im Rahmen der Regensburger Schlossfestspiele klar Stellung zur umstrittenen Gloria von Thurn und Taxis bezogen hat. Dabei zeichnete die bayerische Kabarettistin auch deutliche Parallelen zwischen ihr und der Fürstin.

Monika Gruber schwärmt von Eros Ramazzotti und lobt Fürstin Gloria

Am Sonntagabend fiel in Regensburg der letzte Vorhang der Schlossfestspiele. Zum Finale brachte der italienische Superstar Eros Ramazzotti zahlreiche Herzen der anwesenden Zuschauer zum Schmelzen. Mit dabei war auch Monika Gruber, die auf Instagram vom Auftritt des Ex-Mannes von Michelle Hunziker schwärmte und dabei auch nicht mit Lob an Fürstin Gloria sparte.

"Eros Ramazzotti, der coolste italienische Nonno, war [...] bei den Schlossfestspielen in Regensburg", schrieb die bayerische Künstlerin zu einem Foto des Sängers in ihrer Instagram-Story. "Vielen Dank an Fürstin Gloria von Thurn und Taxis für die tolle Organisation an diesem märchenhaften Ort." Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Monika Gruber gerne an der Seite der skandalumwitterten Fürstin.

Kritiker pöbeln gegen Thurn und Taxis Schlossfestspiele

Ganz so harmonisch, wie die Gruberin die Schlossfestspiele präsentierte, lief es in Regensburg allerdings nicht ab. Bereits vor Beginn der Veranstaltung äußerten Kritiker ihren Unmut über Gloria von Thurn und Taxis, die oftmals mit rassistischen und queerfeindlichen Kommentaren für Furore sorgt, und riefen zum Protest auf. Die Verwaltung von Thurn und Taxis erklärte auf Anfrage der AZ: "Die Fürstin von Thurn und Taxis bedauert den Boykott-Aufruf gegen die Schlossfestspiele sehr."

Nicht nur Kritiker, auch ein zu den Schlossfestspielen geladener Künstler stellte sich öffentlich gegen die Schirmherrin. Giovanni Zarrella zeigte bei seinem Auftritt in Regensburg ganz bewusst die Regenbogenflagge und erklärte auf der Bühne: "Die Liebe sollte ohne Ketten sein, sie sollte frei sein und man sollte lieben können, wie man möchte."

Monika Gruber verteidigt Fürstin Gloria: "Ich unterstütze Frauen, die den Mund aufmachen"

Trotz der lautstarken Kritik an den polarisierenden Aussagen der Fürstin zeigte sich Monika Gruber solidarisch. "Ich glaube, wir sind ein bisschen unbequem", sagte sie im Gespräch mit der Regional-Zeitung " " über Gloria von Thurn und Taxis. "Ich bin ja eine Frauen-Frau, ich unterstütze generell alle Frauen, die sich trauen, mal den Mund aufzumachen."

Die Kabarettistin hat selbst einige Erfahrungen mit öffentlichem Gegenwind gemacht. Vor wenigen Wochen rief Monika Gruber zu einer Demo in Erding gegen den Heizungsgesetzesentwurf der Ampel-Koalition auf. Kritiker warfen ihr daraufhin vor, Rechten eine Plattform zu bieten. Dagegen wehrte sich die Gruberin ausdrücklich und erklärte: "Wenn dann die einzige Reaktion darauf die alte Nazi-Keule ist, dann ist das nicht nur unglaublich billig, verlogen und arrogant. Sondern ganz üble Hetze, die in einen strafrechtlich relevanten Bereich hineinreicht."