Auftritt bei Regensburger Schlossfestspiele: Giovanni Zarrella zeigt Regenbogenflagge gegen Fürstin Gloria

Am Wochenende wurden in Regensburg die Thurn und Taxis Schlossfestspiele eröffnet und mit lautstarken Protesten von Kritikern begleitet. Auch Giovanni Zarrella nutzte seinen Auftritt mit einem klaren Statement für die Liebe und zeigte die Regenbogenflagge. Ob das der Schirmherrin, Fürstin Gloria, gefallen hat?

Mit Star-Gästen wie Jonas Kaufmann, Simply Red und Eros Ramazzotti präsentieren die Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2023 musikalische Highlights. Schlagerstar Giovanni Zarrella hat am Sonntagabend (16. Juli) seinen Auftritt auf der Regensburger Bühne gefeiert und mit einer deutlichen Botschaft für eine Überraschung gesorgt.

Protest und Glamour bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen

Die Schlossfestspiele wurden vorab von Demonstrationen begleitet, vor allem gegen Schirmherrin Fürstin Gloria. Die 63-Jährige sorgt mit polarisierenden Aussagen regelmäßig für Aufsehen, pöbelt offen gegen schwarze Menschen und die LGBTQI*-Community. Kritiker forderten bereits die Enteignung der Fürstin. "Die Aussagen der Schirmherrin lassen sich 2023 nicht mehr als Schrulligkeiten wegwischen", sagte der Regensburger Fotograf und Konzeptkünstler Jonas Höschl im Gespräch mit der AZ. Ihm zufolge wolle Gloria durch ihr großes Netzwerk ihr "rechtes Weltbild" verbreiten.

Giovanni Zarrella stellt klar: "Man sollte lieben können, wie man möchte"

Wie passt es dann zusammen, dass ausgerechnet Giovanni Zarrella am Sonntag bei den Schlossfestspielen aufgetreten ist? Der Schlagersänger lädt in seine eigenen TV-Shows regelmäßig queere Künstler wie etwa Ross Antony und Kerstin Ott ein. Seinen Auftritt bei Fürstin Gloria hat er nun genutzt, um ein Zeichen für die Community zu setzen. "Die Liebe sollte ohne Ketten sein, sie sollte frei sein und man sollte lieben können, wie man möchte – nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt", erklärte er auf der Bühne.

Doch damit nicht genug, zeigte Giovanni Zarrella auf der Bühne die Regenbogenflagge und sang den Hit "Regenbogenfarben" von Kollegin und Freundin Kerstin Ott. Das dürfte Fürstin Gloria nicht gefallen haben, wie sie mit Aussagen in der Vergangenheit deutlich gemacht hat. Zu der Diskussion über die One-Love-Armbinden bei der Fußball-WM 2022 in Katar schimpfte sie öffentlich: "Und wenn schon Armbinde, wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich sagen, soll derjenige die Armbinde tragen, der unbedingt seine tierischen Instinkte ausleben will, damit man sieht: 'Aha, der will Sex'. Es reicht also nicht Grindr und wie diese ganzen Apps heißen, sondern wenn einer offensiv Sex sucht, dann soll er die Armbinde [tragen]."

So reagiert Fürstin Gloria auf Zarrella-Auftritt mit Regenbogenflagge

Giovanni Zarrella ist nicht der erste Künstler, der sich bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen offen gegen die Aussagen von Fürstin Gloria stellt. 2019 nutzte auch Revolverheld-Frontmann Johannes Strate seinen Auftritt in Regensburg für kritische Worte. "Revolverheld hat in der Konsequenz dann die Bühne dafür genutzt, um Kritik an Gloria von Thurn und Taxis zu üben und spendete ihre komplette Gage an die Regensburger Seenotrettungs-Organisation Sea-Eye. Das ist natürlich ein toller Weg, um mit der Situation umzugehen", sagt Jonas Höschl zur AZ.

Und wie findet Fürstin Gloria selbst das regenbogenfarbene Statement von Giovanni Zarrella bei den Schlossfestspielen? "Liebe ohne Freiheit geht gar nicht. Der Regenbogen ist das Zeichen des ersten Bundes Gottes mit den Menschen nach der Sintflut", sagt sie im Gespräch mit " ". "Wenn der Regenbogen heutzutage zum Symbol der Ausgrenzung religiöser Menschen missbraucht wird, ist dies kein Zeichen der Liebe mehr. Der Regenbogen existiert nur, wenn alle Farben darin ihren Platz haben. Vermischt man die Farben, entsteht nur Schwarz. Wenn alle Regeln verschwinden, wird es dunkel."