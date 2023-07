"Fernsehgarten"-Fans kritisieren Pannen-Spruch von Andrea Kiewel: "Fragwürdig" und "unglaublich"

Was hat sich Moderatorin Andrea Kiewel nur bei dieser unpassenden Bemerkung gedacht? Während ihrer Moderation beim "ZDF-Fernsehgarten" setzt sie den Besuch einer Bar mit einem Termin beim Psychotherapeuten gleich. Da reagiert sogar der geladene Barkeeper verwundert.

Wenn am Sonntag Andrea Kiewel für den "ZDF-Fernsehgarten" vor die Kamera tritt, drehen die Zuschauer auf Twitter regelmäßig durch. Auf dem Kurznachrichtendienst ist es bereits Gewohnheit geworden, Moderatorin und Sendung genüsslich auseinanderzunehmen. Dabei fallen den Usern vor allem kleine und unbedachte Bemerkungen auf, die in der Sendung getätigt werden. In der aktuellen Folge (16. Juli) leistet sich Kiwi im Gespräch mit einem Barkeeper einen Pannen-Spruch.

Andrea Kiewel hinter der Bar: Im "Fernsehgarten" begrüßt sie Cocktail-Weltmeister

Am Sonntag begrüßt Andrea Kiewel neben Star-Gästen wie Ballermann-Star Loona, TV-Koch Nelson Müller, Moderationskollege Jochen Schropp und Latino-Band Marquess auch den preisgekrönten Barkeeper Stefan Haneder, der 2022 zum Cocktail-Weltmeister gekürt wurde. Der gebürtige Österreicher zeigt mit spektakulären Einlagen sein Können an der Theke, wirbelt Flaschen und Gläser durch die Luft. Die Moderatorin und das Publikum vor Ort ist gleichermaßen begeistert.

Andrea Kiewel will mehr über den Job des talentierten Barkeepers erfahren und verwickelt Stefan Haneder während des Mixens von ausgefallenen Getränken in ein Gespräch. "Das Anrichten ist ja auch sehr entscheidend", erklärt er seine akrobatischen Methoden, einen Cocktail zu servieren. Kiwi selbst beteuert, äußerst selten in eine Bar zu gehen: "Kommt zweimal im Jahr vor."

"Wie eine Stunde beim Psychotherapeuten": Kiwi leistet sich unpassenden Vergleich

Mit einem Spruch bringt die Moderatorin den Profi kurz ins Stocken: "Bar ist ja auch immer so ein bisschen wie eine Stunde beim Psychotherapeuten zum Trinken." Die Reaktion des Cocktail-Weltmeisters fällt äußerst knapp aus: "Naja." Andrea Kiewel verteidigt ihren Spruch und erklärt: "Sag nicht 'Naja'. Zumindest in den Hollywood-Filmen ist es immer so. Eine einsame Dame sitzt an der Bar, oder ein einsamer Herr, [...] dann kommt der Barkeeper und sagt: 'Was ist denn los?'" Stefan Haneder erklärt, dass er eine derartige Situation auch schon selbst erlebt habe. Kiwi fasst zusammen: "Zuhören, Mixen und versuchen, wieder ein bisschen Frohsinn und Optimismus ins Leben zu bringen."

"Fragwürdig" und "unglaublich": Zuschauer kritisieren Aussage von Andrea Kiewel

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist aufmerksamen Zuschauern der Vergleich von Bar-Besuch und einem Termin beim Psychotherapeuten aufgefallen. "Fragwürdig – Andrea Kiewel empfiehlt im Fernsehgarten Alkohol als Psychotherapie-Ersatz", kritisiert ein Zuschauer. Auch ein weiterer übt Kritik an der Aussage von Andrea Kiewel und schreibt: "Ich find's unglaublich!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auf Twitter wird allerdings nicht nur über den Pannen-Spruch diskutiert, auch das Outfit der Moderatorin scheint mal wieder nicht sonderlich gut anzukommen. In mehreren Fotovergleichen wird Andrea Kiewel, die ganz in Weiß mit einem Tüllrock auftritt, mit weißen Korrekturstiften verglichen:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Kiwi kann wohl machen, was sie will, dem Publikum vor den heimischen Bildschirmen wird immer ein Fehler auffallen, der ihnen nicht passt. Aber dafür lieben sie ihre Zuschauer und die Twitter-User besonders, denn sonst gäbe es ja nichts zu lästern.

Skandale und anzügliche Bemerkungen: Andrea Kiewel verabschiedet sich

Bei der Verabschiedung sagte Kiewel mit einem Augenzwinkern in die TV-Kamera: "Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war der Sommerparty-Fernsehgarten mit jeder Menge Skandalen und anzüglichen Bemerkungen. Ich hoffe, Sie haben es genossen."