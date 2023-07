Simone Ballack und Mann Andreas: Trennung nach vier Jahren Ehe

Simone Ballack und Ehemann Andreas Mecky haben sich getrennt. Nach vier Jahren ist die Ehe gescheitert. Bereits 2022 gab es eine Beziehungs-Krise.

"Ja, es stimmt, wir sind getrennt", das sagt Simone Ballack zur AZ, nachdem Gerüchte über eine erneute Trennung in der Münchner Society kursiert sind. Die Bestätigung der Trennung kam für die Fans von Simone Ballack überraschend. Zwar gab es in den letzten Wochen keine gemeinsamen Instagram-Fotos mehr, doch an ein Ehe-Aus dachten wohl nur die wenigsten.

Gardasee-Urlaub: Simone Ballack genießt Auszeit als Single

Aktuell weilt Simone Ballack am Gardasee, wie sie der AZ weiter berichtet: "Sonst ist alles gut." Ganz spontan habe sie den Single-Urlaub im Süden gebucht, um abzuschalten. Auf Instagram zeigt sich die schöne 47-Jährige beim Sport und schreibt: "Motivation ist der Schlüssel zum Erfolg – anstatt bei anderen nach Fehlern zu suchen, unsinnige Kommentare zu hinterlassen, um sich selbst vermeintlich besser zu fühlen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Simone Ballack und IT-Spezialist Andreas Mecky haben im Mai 2019 im Standesamt Wolfratshausen geheiratet. Doch bereits 2022 hat es in der Ehe gekriselt. Das Paar trennte sich kurzzeitig, raufte sich aber wieder zusammen. Jetzt das endgültige Ehe-Aus. Zuerst berichtete "Bunte".

Zweite Scheidung für Simone Ballack

Simone Ballack war in erster Ehe mit Ex-Nationalspieler Michael Ballack verheiratet. Auch diese Ehe hielt vier Jahre und endete 2012. Drei gemeinsame Söhne kamen zu Welt. Im August 2021 starb Sohn Emilio mit nur 18 Jahren bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal. Ein schwerer Schicksalsschlag, der die Familie bis heute erschüttert.