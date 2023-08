Beinahe-Treffen der Monaco-Rivalinnen: Albert-Ex Nicole Coste besucht gleiches Event wie Fürstin Charlène

Beim Rot-Kreuz-Ball 2023 in Monaco war neben Fürst Alberts Ehefrau Fürstin Charlène auch seine Ex-Geliebte Nicole Coste zu Gast.

Nicole Coste und Fürstin Charlène wären sich beim Rot-Kreuz-Ball in Monaco beinahe über den Weg gelaufen.

Am Wochenende fand in Monaco der jährliche Rot-Kreuz-Ball statt. Fürstin Charlène strahlte dabei neben ihrem Ehemann Fürst Albert im weißen Kleid. Neben diversen adeligen und/oder berühmten Gästen ebenfalls anwesend: Alberts Ex-Geliebte und Mutter von Alberts unehelichen Sohnes Alexandre Grimaldi-Coste (19), Nicole Coste.

Strahlend in Weiß: Fürst Albert und Fürstin Charlène beim Rot-Kreuz-Ball. © IMAGO/Niviere David/ABACAPRESS.COM

Diese veröffentlichte nach dem Ball auf Instagram zwei Fotobeiträge, die sie auf der Veranstaltung in einem körperbetonten roten Kleid zeigen. Es ist nicht das erste Event, das beide Frauen besuchen. Im Mai 2022 waren beide zu Gast beim Großen Preis von Monaco. Ob die Damen bei den Events jedoch persönlich aufeinandergetroffen sind, ist unwahrscheinlich.

Nicole Coste wettert gegen Fürstin Charlène

Denn obwohl die Liebelei zwischen Ex-Stewardess Nicole Coste und Fürst Albert vor Charlènes Zeit war, dürfte diese wenig erfreut über die Anwesenheit der Ex-Freundin sein. Immerhin nahm die Mutter des unehelichen Sohnes von Fürst Albert bisher kein Blatt vor den Mund und schoss auch schon öffentlich gegen die Fürstin.

So fand sie etwa 2021, als Charlène wegen Erschöpfung lange Zeit im Krankenhaus verbrachte, keine netten Worte für die Fürstin: "Es ist mir egal, was mit ihr ist", sagte Coste damals, berichtet " ". "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène. Sie lieben und respektieren mich wirklich", wetterte sie weiter.

Die Aversion soll jedoch nicht von ungefähr kommen: So soll etwa Charlène in der Verlobungszeit angeblich das Zimmer von Alexandre Grimaldi-Coste während der Abwesenheit von Albert kurzerhand in den Angestellten-Flügel verlegt haben. Mit seinen Halbgeschwistern, dem Thronfolger Jacques und dessen Zwillingsschwester Gabriella, soll Alexandre trotzdem ein gutes Verhältnis haben.