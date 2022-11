Steckt Charlène dahinter? Foto von Albert mit unehelichen Kindern verschwunden

Wirbel um ein Bild von Fürst Albert mit seinen unehelichen Kindern beim Frühstück in New York. Denn: Zwar reiste das Staatsoberhaupt von Monaco mit seiner Ehefrau an, doch Albert machte noch einen kurzen Abstecher – ohne Charlène. Das Beweis-Foto ist mittlerweile für die Öffentlichkeit verschwunden.

08. November 2022 - 12:25 Uhr | Steffen Trunk

Nicole Coste (li.) hat mit Fürst Albert einen unehelichen Sohn. Ehefrau Charlène (re.) hat zwei Kinder mit dem monegassischen Staatsoberhaupt. © Brauer, imago/Andreas Beil