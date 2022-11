Fürstin Charlène und Fürst Albert: Strahlender Auftritt in New York

Fürstin Charlène hat sich für die Princess Grace Awards in New York ein weiteres Mal auf den roten Teppich gewagt. In einem bodenlangen Blumenkleid begrüßte sie gemeinsam mit ihrem Mann, Fürst Albert II., die Gäste der Gala.

04. November 2022 - 16:51 Uhr | (mia/spot)

Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei den Princess Grace Awards in New York. © getty/[EXTRACTED]: Dave Kotinsky/Getty Images for Princess Grace Foundation - USA

Bei der Verleihung der Princess Grace Awards in New York haben Fürst Albert von Monaco (64) und Fürstin Charlène (44) am Donnerstagabend für Aufsehen gesorgt. Fürstin Charlène trug ein bodenlanges, ärmelloses Kleid von Terrence Bray mit Blumenaufdruck. Dazu kombinierte sie glitzernde Ohrringe, eine Halskette mit großem Anhänger und dezentes Make-up, das ihre Haut strahlen ließ. Ihr Mann bildete mit seinem schlichten schwarzen Anzug den Kontrast zu ihrem farbenfrohen Auftritt. Geld sammeln für die Grace Foundation Das Paar begrüßte die Gäste zu dem Event, das nach der verstorbenen Mutter des Fürsten, Grace Kelly (1929-1982), benannt ist. Fürst Albert II. ist stellvertretender Vorsitzender der Grace Foundation, die aufstrebende Talente in Theater, Tanz und Film unterstützt. Mit der Veranstaltung wird Geld für die Organisation gesammelt. Offenbar geht die Reise zurück ins Rampenlicht von Charlène von Monaco mit diesem Auftritt weiter. Nach zehn Monaten in Südafrika aufgrund einer Krankheit und einem Aufenthalt in der Schweiz aufgrund von Erschöpfung lässt sich die Fürstin seit Mai wieder bei einigen Gelegenheiten und öffentlichen Events blicken.