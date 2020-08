Bayerns Ersatzbank: Teurer als die Startelf

Das Witzige an Bayerns "Billigheimer-Truppe": Die Herrschaften von der Ersatzbank beim 8:2 gegen Barça kommen ungleich teurer daher, schlappe 237,15 Millionen. Was in erster Linie an Rekordimport Lucas Hernández (80 Mio. 2019 an Atlético) sowie Corentin Tolisso (41,5 Mio. 2017 an Halbfinal-Gegner Lyon) und Javi Martínez (40 Mio. vor dem Triple-Jahr 2012/13 an Athletic Bilbao) liegt.