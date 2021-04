Trauerfeier und Beerdigung von Prinz Philip: Die Stimmung ist angespannt

Die ganze Welt trauert nach dem Tod von Prinz Philip mit der britischen Königsfamilie. Am Samstagnachmittag wird es in der St.-George's-Kapelle einen Trauergottesdienst für Prinz Philip geben. Die Beisetzung findet erst statt, wenn die Queen gestorben ist. Philips Leiche wird zunächst in der Gruft aufgebahrt.

Im Alter von 99 Jahren ist Prinz Philip am 9. April 2021 gestorben. Am 17. April findet der Abschied vom Ehemann der Queen auf Schloss Windsor statt. Um 16 Uhr (MESZ) beginnt der Trauergottesdienst, der live übertragen wird. Beisetzung und Beerdigung wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

+++ Angespanntes Brüder-Verhältnis: William und Harry laufen nicht nebeneinander +++

Prinz William und Prinz Harry werden im Trauerzug zur St. George's Chapel zwar in gleicher Reihe dem Sarg folgen, nicht aber nebeneinander laufen. Zwischen ihnen läuft Cousin Peter Phillips, der Sohn von Prinzessin Anne. Dies wird für neue Spekulationen über ein dauerhaftes Zerwürfnis zwischen den Brüdern sorgen. Auf die Mitglieder der britischen Königsfamilie folgt das Haushaltspersonal von Prinz Philip.

"Jeder läuft auf Eierschalen, um die Situation nicht zu verschärfen", sagt ein Informant "Daily Mail". "Um fair zu sein haben sowohl William als auch Harry klargestellt, dass sie sich darauf konzentrieren möchten, um ihren Großvater zu trauern, und dass nichts dem im Wege stehen soll. Aber es hat alle doppelt nervös gemacht, etwas zu sagen, das aus der Ferne als kritisch gegenüber der anderen Seite ausgelegt werden könnte. Es ist ein Minenfeld."

+++ Land Rover Defender fährt ihn zur Ruhestätte +++

Philip war am Design des Bestattungsfahrzeugs beteiligt. Dabei handelt es sich um einen speziell angefertigten Land Rover Defender TD5 130. Das Fahrzeug verfügt über ein offenes Heck, das so modifiziert wurde, dass es zum passt. Dass der Land Rover eine grüne Lackierung hat, ist ebenfalls kein Zufall.

Mit diesem Jaguar Land Rover wird der Sarg von Philip transportiert. © dpa/Steve Parsons

Mit der Farbe wollte Philip bis zuletzt seine Verbundenheit zum Militär ausdrücken. Darüber hinaus soll der Wagen gleichzeitig eine Hommage an den Prinzgemahl sein, der eine große Leidenschaft für Technik und Design hegte.

Zahlreiche Menschen haben sich am Long Walk versammelt, auf dem die Armeeeinheit "King's Troop Royal Horse Artillery" zum Schloss reitet. © dpa/Andrew Matthews

+++ Vor Trauerfeier: Philips Sarg wird zur St. George's Chapel gefahren +++

Vor der Trauerfeier wird Prinz Philips Sarg in einem speziell für diesen Zweck entworfenen Land Rover von der Privatkapelle in Schloss Windsor, wo er aufgebahrt ist, um 15.45 Uhr (MESZ) zur St. George's Chapel gefahren.

Justin Welby (r), Erzbischof von Canterbury, betritt die Kapelle auf Schloss Windsor. © dpa/Hannah Mckay

+++ Wo ist Meghan Markle und welche Rolle hat Kate? +++

Die Ehefrau von Prinz Harry erwartet ihr zweites Kind. Ein Arzt soll Meghan deshalb von einer Reise nach Großbritannien abgeraten haben. Die Ex-Schauspielerin ist zu Hause geblieben - in der angesagten kalifornischen Küstenstadt Montecito in Santa Barbara. Der Palast hat bestätigt, dass sich die Herzogin privat von Philip via Livestream verabschieden wird.

Herzogin Kate könnte beim ersten Aufeinandertreffen der Brüder nach dem Oprah-Interview eine wichtige Rolle einnehmen. Es wird mit Spannung erwartet, ob das Wiedersehen bei der Trauerfeier zu einer Annäherung zwischen den Brüdern William und Harry führen kann. Spekuliert wird bereits, ob Kate dabei eine Vermittlerrolle spielen wird.

+++ Minutengenauer Ablauf: Trauerzeremonie perfekt geplant +++

Die Trauerzeremonie ist auf die Minute geplant – nach den Wünschen von Prinz Philip (†99) selbst. Hier der Ablauf – nach deutscher Zeit.

15.38 Uhr: Der Sarg von Prinz Philip, noch aufgebahrt in der Privatkapelle von Windsor, wird von einer Trägergruppe (der Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards) zum Staatseingang des Schlosses überführt. Im Innenhof sind u. a. Repräsentanten aus militärischen Sonderbeziehungen positioniert.

15.40 Uhr: Mitglieder der Königsfamilie nehmen ihre Positionen für die Prozession ein.

15.41 Uhr: Die Familie empfängt Philips Sarg.

15.44 Uhr: Die Queen startet in der Bentley State Limousine, der Staatskarosse. Die 94-Jährige nimmt nicht am Trauerzug teil

15.45 Uhr: Beginn der Prozession. Die Familie begleitet Philips Sarg (im Land Rover) zu Fuß.

15.53 Uhr: Der Wagen kommt an der Westtreppe der St.-George's-Kapelle an. Der Sarg wird von der Ehrengarde und einer Band mit der Nationalhymne in Empfang genommen.

16.00 Uhr: Der Trauergottesdienst beginnt mit einer nationalen Schweigeminute. Dauer: 50 Minuten.

Alles ist auf die Minute geplant – nach den Wünschen von Prinz Philip selbst. © dpa

+++ Palast veröffentlicht Gästeliste der Trauerfeier +++

Bei lediglich 30 Trauergästen, die wegen der Corona-Bestimmungen zugelassen sind, war es unumgänglich, zahlreichen Personen eine Einladung vorzuenthalten. Eine von ihnen ist Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew. Auch die Kinder von Kate und William sind nicht dabei. Harrys Ehefrau Meghan blieb auch in den USA. Diese 30 Personen sind dabei.

+++ Drei deutsche Verwandte bei Philips Beisetzung +++

Auch drei deutsche Verwandte Philips sind geladen. Mit Bernhard Prinz von Baden, Heinrich Donatus Prinz von Hessen und Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg war Philip über seine Schwestern verwandt. Die Verbindung Philips nach Deutschland wurde wegen des Zweiten Weltkriegs lange Zeit in Großbritannien heruntergespielt. Seine Schwestern waren nicht einmal zur Hochzeit mit Elizabeth im Jahr 1947 eingeladen.

+++ Trauerfeier von Prinz Philip: Mehrere deutsche Fernsehsender berichten +++

Es wird ein trauriges Millionen-Ereignis, das in Deutschland von den Sendern ZDF, RTL, Sat.1, WELT und n-tv live übertragen wird. Die Trauerfeier für Prinz Philip beginnt um 16 Uhr (MESZ) mit einer Schweigeminute. So sieht die Berichterstattung der TV-Sender aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es keine große Trauerfeier für Prinz Philip geben. Lediglich 30 Personen – größtenteils Mitglieder der britischen Königsfamilie – werden sich persönlich vom Herzog von Edinburgh verabschieden können.

+++ Queen ändert wegen Prinz Harry den Dresscode +++

Offenbar soll Königin Elizabeth II. wenige Tage vor der Beisetzung ihres Mannes den Dresscode für die Trauergäste geändert haben. Die Monarchin habe Militäruniformen verboten. Zu groß sei die Sorge, dass Enkel Prinz Harry vorgeführt werden könnte, nachdem er durch den Rücktritt als Senior Royal seine militärischen Ehrentitel aufgeben musste. Er hätte somit nur einen Anzug mit seinen Dienstorden tragen dürfen. Alle Männer werden in Cutaways erwartet, einem formellen Kleidungsstück ähnlich eines Fracks, kombiniert mit einer schwarzen Krawatte. Die Damen werden unterdessen um schlichte, schwarze Outfits gebeten.

+++ Keine Beisetzung am Samstag: Sarg mit Blei, um Philips Körper zu konservieren +++

Philips Sarg aus englischer Eiche ist schon drei Jahrzehnte alt, berichten britische Medien. Er ist mit Blei ausgekleidet, um den Körper des Verstorbenen länger konservieren zu können. Beigesetzt wird der Herzog von Edinburgh erst, wenn auch die Queen verstorben ist. Bis dahin wird sein Sarg im königlichen Gewölbe der Kapelle auf einer schwarzen Marmorplatte aufgebahrt. Eines Tages wird der Prinzgemahl seine letzte Ruhestätte neben Queen Elizabeth II. in der König-Georg-VI.-Gedenkkapelle finden. Dort ruhen die engsten Angehörigen der Königin: Ihr Vater Georg VI., ihre Mutter und ihre Schwester Margaret.

+++ Was ist der Unterschied zwischen Beerdigung, Beisetzung und Bestattung? +++

Umgangssprachlich werden die Begriffe Beerdigung, Beisetzung und Bestattung oft als Synonyme verwendet. Doch sie haben unterschiedliche Bedeutungen: