Meghan und Harry: Baby-Namen sickern durch - wann kommt das Mädchen?

Herzogin Meghan (39) wird bald wieder Mutter. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (36) freut sich die Ex-Schauspielerin auf das zweite Kind. Wann ist der Geburtstermin? Kennt man schon das Geschlecht? Welchen Namen und Titel bekommt das Baby?

Dieses von Archewell herausgegeben undatierte Foto zeigt den britischen Prinzen Harry und seine Frau Herzogin Meghan in einer romantischen Pose in einem Park.

Am Valentinstag gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt, dass sie wieder ein Baby erwarten. Der erste Sohn, Archie, wird am 6. Mai zwei Jahre alt. Das Foto vom Babybauch ging binnen weniger Minuten um die Welt: Die Fans waren aus dem Häuschen und gratulierten dem Paar natürlich überschwänglich.

Baby-Bekanntgabe am 14. Februar: Hommage an Prinzessin Diana

Besonders emotional und rührend: Meghan und Harry würdigen Prinzessin Diana, in dem sie den 14. Februar als Tag der Bekanntgabe der Schwangerschaft auswählten. Denn am Valentinstag 1984 teilten Prinz Charles und Diana die frohe Kunde mit, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Am 15. September 1984 wurde dann Prinz Harry geboren.

Wann kommt das Royal-Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry?

Im Juli 2020 erlitt Meghan Markle eine tragische Fehlgeburt. Im November hatte die Herzogin überraschend offen mitgeteilt, dass sie ein Baby verloren habe. Mit ihrem Beitrag in der "New York Times" wollte sie die Menschen dazu aufrufen, sich mehr umeinander zu kümmern – gerade während der Corona-Pandemie, die viele Menschenleben gefordert hat.

Die Freude über die erneute Schwangerschaft dürfte jetzt unvorstellbar groß sein. "Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder sein wird. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, ihr zweites Kind zu erwarten", so ein Sprecher von Meghan und Harry am 14. Februar. Doch über den Geburtstermin schweigen die glücklichen Eltern noch.

In welchem Monat ist Meghan Markle schwanger?

Sehr wahrscheinlich ist es, dass die 39-Jährige im Februar 2021 das erste Trimester der Schwangerschaft hinter sich hatte, also drei Monate. Diese ersten zwölf Wochen sind die kritischste Zeit jeder Schwangerschaft. Meghan war also am 14. Februar schon mindestens im vierten Monat. Dementsprechend wird das zweite Kind von Meghan und Harry im August oder September 2021 zur Welt kommen.

Meghan nicht bei Beerdigung von Prinz Philip

Prinz Harry reiste ohne Meghan nach London, um sich von seinem Großvater Prinz Philip zu verabschieden. Der Ehemann der Queen starb am 9. April im Alter von 99 Jahren. Grund für Meghans Abwesenheit: offenbar soll ihre Schwangerschaft schon weiter fortgeschritten sein. Ein Arzt habe ihr von der Reise nach England abgeraten.

Datum ungewiss: Von wann stammt das Babybauch-Foto?

Über die gemeinsame wohltätige Stiftung "Archewell" veröffentlichten Meghan und Harry am Abend des 14. Februar das erste Foto vom Babybauch. Auf dem in schwarz-weiß gehaltenen Bild von Fotograf Misan Harriman strahlt sich das Paar unter einem Baum sitzend an. Meghans Kopf ruht in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem - bereits deutlich sichtbaren - Babybauch. Der Prinz ist barfuß.

Babygeschlecht: Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

Traditionell geben Mitglieder des britischen Königshauses nicht vor der Geburt bekannt, welches Geschlecht das Baby hat. Doch beim Skandal-Interview bei Oprah Winfrey am 7. März erzählte Prinz Harry, dass die beiden ein Mädchen erwarten. "Ich bin einfach dankbar", sagte Harry. "Einen Jungen zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?" Die beiden wollten es aber bei zwei Kindern belassen, meinten sie.

Welchen Namen bekommt das Mädchen von Meghan und Harry?

Womöglich könnten sich Meghan und Harry auch noch von den Namensvorschlägen inspirieren lassen, die ihnen Schulkinder vor Archies Geburt im Frühjahr 2019 in Birkenhead gemacht hatten. Eine Siebenjährige berichtete damals über Meghan: "Ich habe sie gefragt, ob sie ihr Baby ‘Amy’ nennen würde, wenn sie ein Mädchen bekommt, und Meghan sagte: 'Das ist ein wirklich hübscher Name, ich mag ihn. Wir müssen darüber nachdenken.'"

Harry zeigte beim Termin Interesse am Namen "Lilly" und fragte eine anwesende Mutter, wie man diesen von Blumen inspirierten Namen ihrer Tochter buchstabiert. In Melbourne trafen die beiden einen Fan mit einem Baby namens "Harriet", die weibliche Version von "Harry". Damals sagte der Prinz begeistert: "Das ist ein großartiger Name."

Wettbüros und Buchmacher: "Philippa" ist Favoritin

Bei den britischen Buchmachern kann schon auf den Namen der ungeborenen Tochter von Harry und Meghan gewettet werden. Besonders ein Name scheint dabei hoch im Kurs zu stehen: Philippa. Damit würden sie Harrys verstorbenen Großvater Prinz Philip ehren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Prinz und die Herzogin sich für Philippa als Namen entscheiden werden, sei hoch, erklärt eine Mitarbeiterin des Wettbüros Ladbrokes gegenüber " ": "Der Zuspruch für Baby Philippa nimmt kein Ende."

Aber auch andere Mädchennamen gelten als Favoriten, wie etwa Diana (nach Harrys Mutter), Elisabeth (nach Harrys Großmutter), Allegra, Alexandria, Grace, Emma, Rose, Alice und Victoria.

Welchen Titel wird das Baby von Meghan und Harry tragen?

Jede Tochter eines britischen Herzogs ist eine Lady, daher könnte Harrys Mädchen diesen Titel tragen. Doch seit dem Megxit gilt dies als unwahrscheinlich.

Schon Archie wurde bei seiner Geburt weder Prinz noch Graf oder Lord genannt, stattdessen wird er lediglich mit Master angesprochen. Auch Baby Sussex Nummer zwei wird keine Prinzessin und dann mit Miss, gefolgt von Vornamen und Nachnamen, angesprochen.

Wenn Charles König ist, wird Archie Prinz und seine Schwester Prinzessin

Doch Archie und seine jüngere Schwester werden wohl eines Tages, wenn Prinz Charles auf dem Thron sitzt, doch noch Prinz und Prinzessin (außer Meghan und Harry lehnen es ab). Das geht aus dem im Jahr 1917 erlassenen Dekret von König George V. hervor: Alle Enkelkinder des Monarchen sind Prinz oder Prinzessin.

Platz in der Thronfolge

Das Baby wird nach seiner Geburt in der Thronfolge an achter Stelle stehen, hinter Großvater Charles, Harrys Bruder William und dessen Kindern George, Charlotte und Louis sowie Papa Harry und Brüderchen Archie. Für Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II., ist es bereits das elfte Urenkelkind. Im Herbst 2021 kommt dann das zwölfte Urenkelkind: Prinzessin Beatrice ist schwanger.

Nach Megxit: Wie ist die Beziehung zur Queen wirklich?

Die Beziehungen zur Queen und dem Königshaus gelten aber als belastet, nachdem Harry und Meghan angekündigt hatten, ihre royalen Pflichten ruhen zu lassen und in die USA zogen. Sie wollten finanziell auf eigenen Beinen stehen. Mittlerweile haben sie unter anderem einen Vertrag mit dem US-Streamingdienst Netflix abgeschlossen. Als weiterer Grund gilt, dass sie der engen Beobachtung durch die britische Boulevardpresse entkommen wollten.

Die Queen hat Meghan und Harry nur wenige Stunden nach Bekanntgabe der Schwangerschaft öffentlich gratuliert. Aus dem Buckingham Palast hieß es zum royalen Familienzuwachs: "Ihre Majestät, der Herzog von Edinburgh, der Prinz von Wales und die ganze Familie sind begeistert und wünschen ihnen alles Gute."

Im Interview mit Oprah Winfrey sagte Herzogin Meghan: "Die Queen war mir gegenüber sehr herzlich. Sie erinnerte mich an meine Oma, eine herzliche und warme Person."