Familie der Queen: Wie viele Enkel und Urenkel hat Elizabeth II.?

Meghan Markle und Prinz Harry schenken der Queen im Sommer 2021 das elfte Urenkelkind. Wie groß ist die royale Familie von Königin Elizabeth II. mit Enkeln und Urenkeln? Wir zeigen den Überblick über die britische Königsfamilie.

Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) werden im Sommer wieder Eltern. Das Paar, das nach dem Megxit mittlerweile in Kalifornien lebt, erwartet ein Mädchen. Das gaben die beiden im Skandal-Interview bei Oprah Winfrey im Frühjahr bekannt. Sohn Archie kam am 6. Mai 2019 in London zur Welt. Er war für Harrys Oma, die Queen, der achte Urenkel. Aber wie setzt sich die royale Familie zusammen?

Queen Elizabeth hat vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

Die Queen (94) hat mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Prinz Philip, vier Kinder. Als ältester Sohn steht Prinz Charles (72) an erster Stelle der Thronfolge. Seine Geschwister Prinzessin Anne (70), Prinz Andrew (61) und Prinz Edward (57) stehen in der Thronfolge auf Rang 15, acht und zwölf.

Queen Elizabeth hat acht Enkelkinder

Prinz Charles heiratete 1981 Diana Spencer, die durch ihre Wohltätigkeits-Arbeit und ihren tragischen Tod 1997 für viele Menschen zur Prinzessin der Herzen wurde. Ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry sind momentan die wohl berühmtesten Royals der Welt und galten lange Zeit als sehr begehrte Junggesellen.

Prinzessin Anne und ihr Ex-Mann Mark Phillips haben zusammen zwei Kinder, Peter und Zara Phillips, die in der Thronfolge auf Rang 16 und 19 stehen. Zara soll mit ihrer bodenständigen Art sogar die Lieblingsenkelin der Queen sein.

1986 heiratete Prinz Andrew Sarah Ferguson, die sich in den Folgejahren zu einer skandalträchtigen Herzogin entwickelte. Aus dieser Ehe, die 1996 nach zahlreichen unangebrachten Auftritten von "Fergie" geschieden wurde, gingen die Kinder Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie hervor.

Prinz Edward und seine Frau Sophie haben ebenfalls zwei Kinder. Louise (17) und James (13) sind die jüngsten Enkel der Queen.

Zehn Urenkel gehören zur royalen Familie der Queen

Archie, das erste Kind von Prinz Harry, war bei seiner Geburt im Mai 2019 der achte Urenkel der Queen. Die bekanntesten royalen Urenkel sind wohl die Kinder von Prinz William und Herzogin Catherine. Bereits bei der Geburt von Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) war der weltweite mediale Rummel um die britische Königsfamilie sehr groß. Die drei folgen in der Thronfolge auf ihren Vater, der auf Rang zwei steht.

Peter Phillips und seine Frau Autumn Kelly haben zwei Kinder. Savannah (10) und Isla (9) sind die ältesten Urenkel der Queen. Der Sohn von Prinzessin Anne gab 2020 die Trennung von seiner Ehefrau Autumn bekannt.

Die Lieblingsenkelin der 94-jährigen britischen Monarchin, Zara Phillips, hat mit ihrem Ehemann Mike Tindall drei Kinder: Mia, Lena und Lucas.

Prinzessin Eugenie, die Tochter von Andrew und "Fergie", wurde am 9. Februar 2021 zum ersten Mal Mutter. Die Queen-Enkelin ist mit Jack Brooksbank verheiratet. Das Paar bekam einen Buben. Er heißt August.

Stammbaum der Queen: Elfter Urenkel wird ein Mädchen

Das zweite Kind von Meghan und Harry, das ein Mädchen wird und im Sommer 2021 das Licht der Welt erblickt, wird dann das elfte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. sein.