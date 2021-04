Prinz Philip ist tot: Sein bewegtes Leben in Bildern

dpa/PA/EPA 34 Im März 1947 legte Prinz Philip seine griechischen und dänischen royalen Titel ab, nahm den Nachnamen "Mountbatten" an und wurde Brite. Am 10. Juli wurde die Verlobung mit Prinzessin Elizabeth verkündet und am 20. November desselben Jahres fand die Hochzeit in der Westminster Abbey statt. Durch die Hochzeit wurde er zum "Duke of Edinburgh". Seitdem trug er den Titel "His Royal Highness".