Diese 30 Personen wohnen Prinz Philips Trauerfeier bei

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Trauerfeier für Prinz Philip in besonders kleinem Rahmen statt. Diese 30 Personen werden am Samstag in der St. George's Chapel dabei sein.

15. April 2021 - 21:17 Uhr | (cos/spot)

Prinz Philip starb am 9. April im Alter von 99 Jahren. © imago images/Parsons Media