Prinz Philip: So waren die letzten Stunden vor seinem Tod

Am Freitagmorgen schloss Prinz Philip für immer seine Augen. Der Gatte der Queen schlief mit 99 Jahren friedlich in seinem Bett auf Windsor Castle ein. Königin Elizabeth II. war in den letzten Stunden seines Lebens bei ihm. Britische Medien berichten über seine letzten Momente...

11. April 2021 - 16:47 Uhr | Steffen Trunk

Prinz Philip starb am Morgen des 9. April auf Schloss Windsor. © imago images/PA Images