Zwischenfall bei Trauerfeier für Prinz Philip: Frau festgenommen

Während der Trauerfeier für den kürzlich verstorbenen Prinz Philip ist eine Frau mit nacktem Oberkörper laut rufend vor Schloss Windsor aufgetaucht.

Windsor - Mit nacktem Oberkörper und lauten Rufen hat eine Frau während der Trauerfeier für Prinz Philip für Aufregung gesorgt.

Halbnackte Frau ruft: "Rettet die Erde"

Im Anschluss an die landesweite Schweigeminute am Samstagnachmittag rief die Frau vor Schloss Windsor "Rettet die Erde" und stürzte in Richtung einer Statue von Queen Victoria, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, wie die Frau versuchte, an Sicherheitskräften vorbeizukommen.

Polizisten überwältigten die Frau und führten sie in Handschellen ab. Innerhalb des Schlosses wurde der Zwischenfall nicht bemerkt.