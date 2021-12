Dschungelcamp 2022: Diese Promis sind als Kandidaten dabei

Drei Promis stehen als Kandidaten für das Dschungelcamp 2022 schon offiziell fest. Doch welche VIPs sind als Teilnehmer bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im Januar in Südafrika noch dabei? Angeblich sollen auch diese weiteren TV-Gesichter den Vertrag unterschrieben haben...

Christin Okpara war bislang nur in der "Couple Challenge" und bei "Are You The One" zu sehen

2021 musste das Dschungelcamp Corona-bedingt ausfallen. Mit einer Dschungelshow wollte man für Mini-Ersatz sorgen. Promi-Sieger Filip Pavlovic bekam darin das "Goldene Ticket" und so wurde der Ex-"Bachelorette"-Kandidat offizieller Dschungelcamp-Kandidat im nächsten Jahr. Jetzt stehen insgesamt schon drei Stars fest, die nach Australien fliegen werden.

Zwei Wochen lang sendete RTL im Januar 2021 die Dschungelshow, die aber für Trash-Fans von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" kein würdiger Ersatz war. Zu langweilig, zu kurz, zu unspektakulär! Gruppendynamik konnte mit verändertem Konzept nicht entstehen, es fehlte einfach das echte Dschungel-Feeling!

Kandidaten fürs Dschungelcamp 2022 gesucht

Trotz anhaltender Corona-Pandemie plant RTL aber schon das Dschungelcamp 2022. Im Oktober bestätigte der Privatsender, dass man im Januar am Rande des Kruger-Nationalparks in Südafrika drehen wird – mit den bissigen Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sowie mit Dschungel-Doc Dr. Bob. Gesucht werden aber hoffentlich noch (ehemaligen) Top-Stars, die emotionale Lagerfeuergeständnisse teilen und in Ekelprüfungen sich beweisen. Bislang stehen drei Kandidaten offiziell fest. Weitere Personalien will "Bild" kennen.

Lucas Cordalis wird bei "Ich bin ein Star" mitmachen

Bereits im Halbfinale der Dschungelshow im Januar 2021 gab Sonja Zietlow bekannt, dass Lucas Cordalis der erste offizielle Teilnehmer für das Dschungelcamp 2022 sein wird. Der Sohn des verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis will, wie einst sein Vater, den Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" holen. Bereits vergangenes Jahr galt er als heißer Anwärter für die Show. Der Sänger und Ehemann von Daniela Katzenberger wurde in der Vergangenheit immer wieder angefragt, hatte aber aus Respekt vor seinem Vater stets abgelehnt.

Filip Pavlovic hat Dschungelshow gewonnen und zieht ins Dschungelcamp 2022

Nach drei Tagen im Tiny House, einem überstandenen Halbfinale und dem Sieg im groooßen Finale hat Dschungelshow-Kandidat Filip Pavlovic das "Goldene Ticket" erspielt. Er stand ganz hoch in der Gunst der Zuschauer und gewann im Januar 2021 die Dschungel-Ersatzshow. Damit zieht der Reality-TV-Star ebenfalls ins Dschungelcamp 2022.

Harald Glööckler: Dritter Promi für das Dschungelcamp gefunden

Eine echte TV-Überraschung gab es im Finale der Dschungelshow dann auch noch: Designer Harald Glööckler wird Teilnehmer für das Dschungelcamp 2022. "Man muss ja wieder stattfinden", sagte er. Wegen der Corona-Krise haben viele Events nicht stattfinden können. Geldnöte habe er aber (noch) nicht, stellt er klar. Glööckler will stattdessen mehr Aufmerksamkeit: "Ich brauche PR, damit es finanziell nicht schlecht wird."

Dschungelcamp 2022: Auch Cosimo Citiolo dabei?

DSDS-Kandidaten Cosimo Citiolo (39) soll auch unter den Dschungel-Stars sein, berichtet "Bild". Offenbar wurde er bei der Aufzeichnung des Vorspanns für die neue Staffel in Köln am Set gesehen.

Ist Peter Althof beim Dschungelcamp 2022 dabei?

Peter Althof ist bekannt als Bodyguard der Stars und wurde dadurch selbst ein bisschen prominent. Wie "Bild" erfahren haben will, soll auch der 66-Jährige 2022 ins Dschungelcamp ziehen.

Tina Ruland: Zieht sie ins Dschungelcamp?

Laut "Bild" soll auch Schauspielerin Tina Ruland nach Südafrika reisen. Der ehemalige "Manta, Manta"-Star kann dort um die Dschungelkrone kämpfen.

Anouschka Renzi bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei?

Theater-Star Anouschka Renzi wird laut "Bild" auch im Dschungel übernachten und in den Prüfungen um Essensrationen kämpfen.

Eric Stehfest als Teilnehmer gehandelt

Seine Drogen-Vergangenheit ist erschütternd. Doch der GZSZ-Star hat die Sucht längst besiegt. Jetzt soll er beim Dschungelcamp dabei sein.

Janina Youssefian: Sieht man die Bohlen-Ex bald im Trash-TV?

Lange war es still um Janina Youssefian. Doch nach "Promi Big Brother soll jetzt "Ich bin ein Star" rufen.

Zieht "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger ins Dschungelcamp?

Der sympathische Pfälzer, der am Ende doch nicht bei "Prince Charming" Nicolas Puschmann landen konnte, darf weiter TV-Luft schnuppern. Angeblich soll er Kandidat für das Dschungelcamp 2022 sein.

"Bachelor"-Babe Linda Nobat als Teilnehmerin gehandelt

"Bachelor" Niko Griesert wollte Linda Nobat nicht, dafür will sie weiter TV-Karriere machen. Nobat möchte mindestens zwei Wochen lang beste Unterhaltung in Südafrika bieten.

Christin Okpara: Von "Are you the One" ins Dschungelcamp?

In der Show "Are you the One" begeisterte sie die Trash-Macher so sehr, dass man Christin Okpara ein Ticket für das Dschungelcamp 2022 angeboten haben soll.