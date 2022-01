Rassismus-Eklat im Dschungelcamp: RTL schmeißt Janina Youssefian aus TV-Show

Im Dschungelcamp fliegen die Fetzen zwischen Linda Nobat und Janina Youssefian. Die Bohlen-Ex wirft dabei mit rassistischen Kommentaren um sich. RTL zieht Konsequenzen und wirft sie raus.

Heftige Szenen im RTL-Dschungelcamp sorgen für geschockte Promis. Ein Streit zwischen zwei VIP-Kandidaten eskaliert und gipfelt in einer rassistischen Beleidigung. Der Sender zieht die Reißleine und schmeißt Bohlen-Ex Janina Youssefian aus der Trash-Show. Was ist passiert?

Janina Youssefian beleidigt Linda Nobat rassistisch

Am Vortag mussten Linda Nobat und Janina Youssefian gemeinsam in einer Dschungelprüfung antreten. Dabei gerieten sie bereits heftig aneinander und machten klar, dass sie nicht so viel voneinander halten. Am nächsten Tag sollen sie eigentlich wieder gemeinsam eine Aufgabe bewältigen. Das führt erneut zu Zoff und die Promi-Damen werfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf. Mit Ausdrücken wie "Bitch" und "Stück Schei**" zicken sie sich an.

Doch dann geht Janina Youssefian im Eifer des Gefechts eindeutig einen Schritt zu weit und sagt zu Linda Nobat: "Geh doch zurück in den Busch!" Für die restlichen Promis sorgt dieser Spruch für Sprachlosigkeit. Doch statt sich sofort dafür zu entschuldigen, wiederholt die Bohlen-Ex diese rassistische Bemerkung mehrfach. Auch als sie darauf aufmerksam gemacht wird, dass es sich dabei um eine rassistische Beleidigung handle, sieht sie ihren Fehler nicht ein.

RTL schmeißt Bohlen-Ex aus dem Dschungelcamp

Erst am nächsten Tag entschuldigt sich Janina bei Linda dafür. Das Playboy-Model nimmt das jedoch nicht an. Und auch RTL trifft daraufhin die Entscheidung, dass Youssefian nicht weiter Teil des Dschungelcamps sein darf. Die Promis werden darüber im Dschungelcamp informiert und reagieren darauf sogar mit Applaus. Auf Twitter erklärt der Sender dazu: "RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht und hat daher entschieden, dass Janina nicht mehr an der laufenden Staffel #IBES teilnehmen darf."

Janina Youssefian muss das Camp in Südafrika sofort verlassen und wird auch nicht wieder in der Show gezeigt. Ob sie beim großen Wiedersehen dabei sein wird, ist noch nicht bekannt, aber eher unwahrscheinlich.