Offiziell bestätigt: Lucas Cordalis wird 2022 ins Dschungelcamp ziehen

So etwas gab es noch nie beim Dschungelcamp. Ein Jahr vor der neuen Show wurde bereits der erste Promi-Kandidat bestätigt. Lucas Cordalis wird bei der RTL-Sendung dabei sein.

Mit dieser Nachricht hat RTL die Zuschauer der Dschungelshow überrascht: Lucas Cordalis ist der erste offizielle VIP-Teilnehmer für das Dschungelcamp 2022.

Am Mittwoch war der Sänger als Gast in der Sendung eingeladen, um an seinen verstorbenen Vater zu erinnern. Costa Cordalis hatte 2004 die erste Dschungelcamp-Staffel gewonnen. Und jetzt will sein Sohn nachziehen.

RTL wird Lucas Cordalis ins Dschungelcamp 2022 schicken

In der Dschungelshow verkündet Lucas am Mittwochabend stolz, dass er 2022 im Dschungelcamp dabei sein wird. Bereits vergangenes Jahr galt er als heißer Anwärter für die Promi-Sendung. Der Sänger wurde in der Vergangenheit immer wieder angefragt, hatte aber aus Respekt für seinen Vater stets abgelehnt.

Jetzt ist es so weit: Lucas Cordalis hat das Angebot von RTL tatsächlich angenommen. Welcher weiterer VIP mit ihm nächstes Jahr nach Australien fliegen wird, entscheidet sich im Dschungelshow-Finale am Freitag.