Familie von Sonja Zietlow: Was über Partner und Kinder bekannt ist

Sonja Zietlow (57) dürften die meisten TV-Zuschauer als Moderatorin des Dschungelcamps bei RTL kennen. Die wenigsten wissen jedoch, wie sie privat tickt. Hat sie einen Ehemann und Kinder? Und was ist dran an den Botox-Gerüchten?

Sonja Zietlow moderiert diverse Formate im deutschen Fernsehen, darunter auch das Dschungelcamp 2026 in Australien. Im TV sieht sie aus wie eh und je: Sonja Zietlow scheint nicht zu altern, doch ihr faltenfreies Gesicht kommt nicht vom vielbeschworenen Wasser Trinken oder einer asiatischen Klopftechnik, sondern von Beauty-Eingriffen.

Eingriffe im Gesicht von Sonja Zietlow: Da wurde was gemacht!

"Ein bis zwei Mal im Jahr lasse ich mir Botox spritzen. Zusätzlich habe ich diesen und letzten Winter eine Meso- und Carboxy-Therapie machen lassen", verriet Sonja Zietlow 2017 der " ".

Botox-Beichte der Dschungelcamp-Moderatorin

Bereits 2003 ließ sich Zietlow das Anti-Aging-Mittel Hyaluron in die Nasolabialfalte spritzen. Doch auch mit Eigenblut half sie nach und stoppte so das Älterwerden: "Außerdem habe ich mir auch mal Blut abnehmen lassen. Das Blut wurde dann in einem aufwendigen Verfahren zu einer Creme verarbeitet", gesteht Zietlow.

Ehemann von Sonja Zietlow arbeitet auch für das Dschungelcamp

Seit 2002 sind Sonja Zietlow und ihr Mann Jens Oliver Haas verheiratet. Dieser arbeitete in verschiedenen Positionen bei RTL und ist derzeit als Textschreiber tätig – unter anderem für das von seiner Frau moderierte Dschungelcamp.

Haben Sonja Zietlow und ihr Ehemann Kinder?

Ob die beiden Kinder haben, ist nicht bekannt. Dass Sonja Zietlow aber wohl gut mit Kindern könnte, lässt ihre Fernsehkarriere vermuten: Zu ihren ersten Sendungen zählen das Kinderprogramm "Bim Bam Bino" sowie die "Die Hugo Show".

RTL-Urgestein Sonja Zietlow: TV-Ausflug zu ProSieben

Mit ihrer Teilnahme bei der TV-Sendung "The Masked Singer" im April 2020 sorgte Sonja Zietlow für eine Sensation. Niemand hatte vermutet, dass die RTL-Moderatorin im Kostüm des Hasen steckte. Im Oktober 2020 war sie auch Teil des prominenten Rate-Teams der ProSieben-Show und trat im Dezember bei "Schlag den Star" gegen Ballermann-Sänger Jürgen Milski an – und gewann.

Sonja Zietlow moderiert das Dschungelcamp 2026

Aber Sonja Zietlow wechselt deshalb noch lange nicht die Sendergruppe. 2023 moderierte sie das Dschungelcamp nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause wieder in Australien und auch 2026 ist sie wieder zur Stelle – an ihrer Seite der Daniel-Hartwich-Nachfolger Jan Köppen, der bereits 2023 mit ihr vor der Kamera stand.