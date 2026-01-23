Gemeinsam mit Sonja Zietlow moderiert Jan Köppen auch 2026 wieder das RTL-Dschungelcamp. Hat er eine Partnerin und Kinder? Was ist über sein Privatleben bekannt?

Seit über einem Jahrzehnt ist Jan Köppen im deutschen Fernsehen kein Unbekannter und hat den Sprung von VIVA zu RTL geschafft. Gemeinsam mit Nazan Eckes moderierte er "Dance Dance Dance" und durfte auch durch die Doku "Das ist Deutschland" führen. Zudem präsentiert er regelmäßig "Ninja Warrior". Seit 2021 ist er der Nachfolger von Ralf Schmitz und moderiert "Take me out". Ebenfalls war Jan Köppen als Corona-Ersatz für Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2021 zu sehen. 2023 durfte er erneut Daniel Hartwichs Nachfolge antreten: Er ist seitdem Dschungelcamp-Moderator. Auch aktuell präsentiert er "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Australien.

Anfänge im TV: So startete der Dschungelcamp-Moderator seine Karriere

Geboren wurde Jan Köppen 1983 in Gießen, begann ein BWL-Studium (brach es aber wieder ab) und landete nach diversen DJ-Tätigkeiten beim TV. "Für mich persönlich war das Praktikum bei VIVA ein einschneidendes Erlebnis, denn dadurch bin ich zu dem gekommen, was heute mein Beruf ist", sagte er RTL.

Geheimes Privatleben: Hat Jan Köppen eine Frau oder Freundin?

Über sein Privatleben spricht Jan Köppen nur sehr selten. Über eine Freundin oder Familie gibt er keine ausführlichen Interviews. "Ich muss von Natur aus nicht im Mittelpunkt stehen, aber wenn ich es soll, dann kann ich es", sagte er einmal der Teleschau. Eine Partnerin hat der Moderator bereits gefunden. "Ich bin glücklich vergeben. Mehr verrate ich aber nicht über mein Privatleben", sagte er weiter.

Weder offizielle Bilder noch gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich gibt es von Jan Köppen und seiner Partnerin. Ob er Kinder hat, ist nicht bekannt.

Von "Ninja Warrior" zum "Dschungelcamp"

Seit 2016 steht der Moderator für die Game-Show "Ninja Warrior Germany" vor der Kamera. Zusammen mit Kollege Frank Buschmann kommentiert er den Hindernislauf der sportlichen Kandidaten. Wie fit Jan Köppen selbst ist, bewies er 2018. Als bei der Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" einige VIPs verletzungsbedingt ausfielen, sprang der Moderator selbst ein und absolvierte den gesamten Parcours.

2023 moderierte Jan Köppen erstmals gemeinsam mit Sonja Zietlow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". "Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!", so Jan Köppen vor der Staffel.

Und auch Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow freute sich: "Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner 'Ninja Warrior'-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat 'dschungeltauglich'. Aber ganz ehrlich? Er hat auch Frank Buschmann überlebt und Dschungelchef Küttner weiß schon, was er tut. Ein super Kollege, das wird toll!"

Jan Köppen ist auch Moderator von "Take me out"

Anfang 2020 moderierte Köppen die erste Staffel der Reality-Show "Are You The One?", ehe er von Sophia Thomalla abgelöst wurde. 2021 übernahm er von Ralf Schmitz die Dating-Show "Take me out". Und auch für "Top Dog Germany" steht Jan Köppen vor der Kamera.