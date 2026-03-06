Nach Ehe-Aus bei Daniel Hartwich: Was über eine neue Freundin bekannt ist

2025 wurde die Trennung von Daniel Hartwich und Ehefrau Hannah bekannt. Ist der "Let’s Dance"-Moderator inzwischen wieder verliebt? Hat er eine neue Partnerin an seiner Seite?

Daniel Hartwich zählt zu den beliebtesten TV-Moderatoren, ist seit Jahren fester Bestandteil im Show-Programm von RTL und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Mit seinen herrlich frechen Sprüchen und direkten Konfrontationen unterhält er so regelmäßig ein Millionenpublikum. Auch 2026 moderiert Hartwich wieder die RTL-Tanzshow "Let's Dance". Beim Dschungelcamp hat er 2022 aufgehört.

Daniel Hartwich: Das ist Ex-Partnerin Hannah

Leise Töne schlägt er an, wenn es um sein Privatleben geht. Über seine langjährige Ex-Partnerin Hannah Hoelscher hat er nie öffentlich gesprochen. Rote Teppiche mied das ehemalige Paar, das mit den gemeinsamen Kindern in Köln lebte.

Zuletzt sah man die beiden beim Bayerischen Fernsehpreis 2012 in München. Im Februar 2025 gab der Moderator dann die Trennung bekannt.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Trennung bei Daniel Hartwich: "Kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder"

Wie Daniel Hartwich gegenüber der "Bild" bestätigte, gehen er und seine Ehefrau bereits länger getrennte Wege. "Hannah und ich haben uns letzten Sommer dazu entschieden, uns zu trennen." Das Ex-Paar steht trotzdem weiterhin in Kontakt. "Wir sind weiterhin freundschaftlich eng miteinander verbunden und kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder."

Getuschel um Daniel Hartwich: Hat er eine neue Freundin?

Ob Daniel Hartwich aktuell als Single durchs Leben geht oder wieder eine Partnerin an seiner Seite hat, ist nicht offiziell bekannt. Allerdings gibt es Gerüchte, er habe sich nach der Trennung von seiner Ehefrau wieder verliebt. Bestätigt wurde das bislang nicht.

Daniel Hartwich: Deshalb hörte beim Dschungelcamp auf

Immer wieder machte Daniel Hartwich in der Dschungelcamp-Folge vom 1. Februar 2022 Andeutungen, die auf ein Ausscheiden als Moderator bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" schließen ließen. Zuschauer fragten sich: Hört Daniel Hartwich beim Dschungelcamp auf?

Und so kam es auch! Hartwichs Dschungel-Aus überraschte. Der Moderator erklärte im Februar 2022 gegenüber RTL: "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann."

Seine Kollegin Sonja Zietlow sagte dazu zu RTL: "Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben."

Trotz Dschungel-Aus: Daniel Hartwich blieb RTL als Moderator erhalten

Daniel Hartwich bleibt RTL in anderen Shows weiter erhalten. "Er ist ein wichtiger Charakter für RTL nicht allein wegen 'Let's Dance'. Auch bei 'Lego Masters', das wir im vergangenen Jahr mit ihm erfolgreich neu positioniert haben, freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit", sagte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes im Februar 2022 im "DWDL"-Interview.