Daniel Hartwich angetrunken in Dschungelcamp-Show: Zuschauer reagieren irritiert

War das ein Gläschen zu viel für Daniel Hartwich? Während seiner Moderation für das Dschungelcamp griff er immer wieder zu seinem Glas und zeigte sich sichtlich angeheitert. Sein Auftreten sowie eine ominöse Ankündigung irritierte einige Zuschauer.

Am Dienstagabend begrüßten Daniel Hartwich und Sonja Zietlow ihr Dschungelcamp-Publikum wie gewohnt aus Südafrika. Doch bei dieser Ausstrahlung sollte so einiges anders werden als bisher. Einige Fans machen sich Sorgen um Daniel Hartwich.

Daniel Hartwich mit Weinglas in Dschungelcamp-Show: "Etwas angegdüdelt"

Der Moderator gönnte sich das ein oder andere Gläschen Wein. Bereits 20 Minuten nach Start der Trash-Show stand er hinter der Bar. "Mh, eine 2022er Mpumalanga Spätlese, was für ein herrlicher Jahrgang", erklärte er prostend in die Kamera. Ab diesem Zeitpunkt ließ es Daniel Hartwich offenbar gut laufen, denn laut Kollegin Sonja Zietlow hatte er bis zum Ende der Show eine Flasche intus.

So präsentierte sich der 43-Jährige sichtlich angetrunken bei der Verkündung der Rauswurf-Entscheidung vor den Dschungelcamp-Promis. "Willkommen zurück im Dschungel drin, mit zwei top ausgeschlafenen Moderatoren. Okay, einer ist vielleicht etwas angedüdelt", sagte Sonja Zietlow dazu. Daniel Hartwich schien es auch schwer zu fallen, sich auf die Kandidaten und deren Rauswahl zu konzentrieren.

Fans irritiert: Verlässt Daniel Hartwich das Dschungelcamp?

Auch dem Publikum fiel auf, dass der RTL-Moderator etwas neben der Spur lief. "Die Bezeichnung 'Stramm wie Hartwich' wird jetzt auch in den neuen Brockhaus aufgenommen", schrieb ein Twitter-User dazu.

Jedoch schien eine andere Sache Dschungelcamp-Fans mehr Sorge zu bereiten. Kurz vor Ende der Sendung erklärte Daniel Hartwich: "Angetrunken in der Verkündung - ich glaube, mehr kann ich nicht erreichen in dieser Show. Ich hör auf!" Diese Worte haben einige Zuschauer erschrocken. "Warum genau meint Daniel ständig, dass Sonja die Show auch nächstes Jahr allein machen kann und was soll das mit dem Wein", fragt ein Fan via Twitter. Auch ein weiterer User schreibt: "Ich bin überzeugt, dass dies die letzte Staffel mit Daniel Hartwich sein wird."

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniel Hartwich in der aktuellen Staffel derartige Andeutungen macht. "Wenn Du jetzt gehst, kannst Du das in Zukunft ohne mich machen", sagte er vor wenigen Tagen zu Sonja Zietlow. Ob das ein Scherz war oder doch mehr dahinter steckt, ist nicht bekannt.