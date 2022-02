Show-Vorwurf und Lügen-Geschichten: Wie echt sind die Promis im Dschungelcamp 2022?

Was ist Show, was ist Wirklichkeit? Immer wieder werfen sich die Promis im diesjährigen Dschungelcamp vor, fake oder nicht authentisch zu sein. Nach Eric Stehfests geäußertem Misstrauen gegenüber Harald Glööckler, hat jetzt Anouschka Renzi ein Problem mit der nicht vorhandenen Authentizität.

Was ist Realität im Reality-TV? Mit dieser Frage beschäftigen sich Medienwissenschaftler – und heuer auch die Zuschauer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Dschungelcamp 2022: Ständig sprechen die Promis von Show vs. Authentizität

Nie zuvor haben sich die Kandidaten permanent und so häufig mit der Authentizität beschäftigt. 2022 geht es in den Gesprächen der VIP-Teilnehmer ständig um "Realness" und den Vorwurf, "Show-Gehabe" an den Tag zu legen. Zuletzt unterstellte GZSZ-Star Eric Stehfest seinem Mitstreiter Harald Glööckler nicht glaubwürdig zu sein. Die Folge: Er trat nicht zur Prüfung an. Die Konsequenz: Das gesamte Team musste ohne zusätzliche Essensrationen hungern. Am Ende gab's die aufmerksamkeitsreiche Versöhnung am Lagerfeuer. Welche Version der Geschichte stimmt und welches Verhalten ehrlich ist, das wissen nur die Promis selbst.

Welche Geschichten echt sind, wissen am Ende nur die Promis selbst

Die harte Währung im RTL-Dschungelcamp – und im Reality-TV im Allgemeinen – ist neben dem Unterhaltungsfaktor auch das natürliche Verhalten in einem neuen, künstlich geschaffenen Setting, das 2022 in Südafrika liegt. Welcher Star meistert die (Stress-)Situation am besten? Wer sorgt für Gesprächsstoff? Wer beweist Teamgeist und kann dennoch auch als Einzelkämpfer überzeugen? Dass die Promis abhängig von der Meinung der Mitstreiter sowie vom Urteil der Zuschauer sind, lässt aber schon erahnen, dass eine TV-Show mit Kameras nie eine vollständige Realität abbilden kann. Dennoch: Der Dschungel ist temporär die Lebenswirklichkeit der Teilnehmer. Kontakt nach außen ist nämlich nicht erlaubt.

Linda Nobat und Anouschka Renzi: Streit um Show-Gehabe

Und so kriegen sich Ex-"Bachelorette"-Kandidatin Linda Nobat und Theater-Schauspielerin Anouschka Renzi erneut in die Haare. "Linda, ich will etwas sagen", so Anouschka angriffslustig. Doch Linda blockt ab, hält sich genervt und demonstrativ die Ohren zu: "Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen." Das lässt Anouschka nicht auf sich sitzen: "Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!" Anuschka gerät immer mehr in Rage, läuft im Camp auf und ab und monologisiert: "Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen. Niemand würde hier jemals sagen: 'Gut gemacht, Anouschka'. Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?" Die anderen Stars schauen Anouschka schweigend, teilweise leicht amüsiert zu. Linda springt auf und applaudiert: "Danke, Anouschka. Der pure Wahnsinn. Das ist 'ne echte Show!" Anouschka kontert: "Immer noch besser als deine!"

Wer die beste Show abliefert, darüber entscheiden am Ende die Zuschauer. So haben mit Désirée Nick und Brigitte Nielsen einst zwei erfahrene Profis der Unterhaltungsbranche gewonnen. Doch belohnt werden kann auch, wenn man diplomatisch agiert und das Beste aus der Dschungel-Situation macht – ganz ohne "Show". Dies war bei den Dschungelcamp-Siegern Maren Gilzer, Menderes Bagci, Joey Heindle und Peer Kusmagk der Fall.