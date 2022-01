Eric Stehfest fragt sich im Dschungelcamp: Wie falsch ist Harald Glööckler?

Eric Stehfest bricht die Dschungelprüfung ab und unterstellt den anderen Kandidaten, falsch zu sein. Vor allem Harald Glööckler und Filip Pavlovic lässt der GZSZ-Star in keinem guten Licht dastehen. Am Ende kriecht er dennoch zu Kreuze...

Eric Stehfest ließ sich von den anderen Promis in die Dschungelprüfung wählen, verweigerte dann aber die Aufgabe. Er will nicht für die Stars im Dschungelcamp Essensrationen erkämpfen, die er nicht leiden kann und zudem falsch seien, so der TV-Schauspieler. Nach seiner Rückkehr herrscht Hunger, Verständnislosigkeit und Zorn in der Dschungel-WG.

Eklat in der Dschungelprüfung: Ist Eric Stehfest "eine tickende Zeitbombe"?

"Ich finde das unfair uns gegenüber. Ich habe mir sieben Tage den Arsch abgerackert, damit wir was zu essen kriegen!", regt sich Linda Nobat im Gespräch mit Filip Pavlovic auf. Der Ex-"Bachelorette"-Kandidat sieht es genauso: "Alle versuchen jetzt nur das beste Gesicht zu zeigen, weil jeder sich denkt, jetzt muss ich ins Finale kommen." Und weiter: "Der ist doch gelernter Schauspieler! Der Junge ist besessen davon, andere zu beobachten. Er ist eine tickende Zeitbombe. Das ist der echte Eric."

Als Tina Ruland und Harald Glööckler das Gespräch mit Eric Stehfest suchen, blitzen beide ab: "Keine Antwort" und "Nicht jetzt!" Glööcklers Fazit: "Der will Stress machen, das ist der Plan! Der hat auch keine Lust gehabt, in die Prüfung zu gehen." Anouschka Renzi teilt diese Einschätzung: "Meiner Meinung nach plant der das von Anfang an!"

Eric Stehfest mag keine Fake-Geschichten (für Aufmerksamkeit und Sendezeit)

Erst im Gespräch mit Linda rückt Eric mit der Sprache raus: "Ich hasse es, wenn Menschen sich profilieren und anfangen, irgendwelche Geschichten von sich zu erzählen, nur um gesehen oder gehört zu werden. Und heute habe ich einfach etwas von jemandem gehört, dass das hier alles nur Show und Fake sei." Eric Stehfest meint damit Harald Glööckler. Der Designer sagte zuvor zu ihm: "Glaube nichts von alledem, was ich dir jemals erzählt habe. Ich rede nur Unsinn!"

Sagte Harald Glööckler im Dschungelcamp immer die Wahrheit?

Glööcklers Unsinns-Aussage geht Eric nicht aus dem Kopf. Er spricht den Designer direkt darauf an. "Mit dieser Aussage hast du mich erschüttert, ob ich dir vertrauen und glauben kann, oder halt nicht. Darum geht es. Ich könnte sowas nicht akzeptieren."

Sprechen sich aus: Eric Stehfest und Harald Glööckler © RTL

Eric Stehfest mit Vertrauens-Problem

Harald legt die Hand auf Erics Schulter und schaut ihm in die Augen: "Eins musst du wissen. Bei mir ist nichts vorgetäuscht und nichts vorgespielt. Niemals! Ich mache so was nicht. Ich habe dir nur Dinge erzählt, die hundert Prozent wahr sind. Ich habe mich dir auch sehr geöffnet, weil ich das Gefühl habe, das hat gepasst mit uns. Ich mag dich auch sehr. Ich würde nie etwas machen, das gegen dich geht!" Eric ist sichtlich ergriffen: "Ich habe dich ja auch ins Herz geschlossen und das war auch der Grund, warum mich das so aus der Fassung gebracht hat! Ich bin sehr froh!" Die beiden umarmen sich innig. Der GZSZ-Schauspieler gesteht, nur schwer anderen vertrauen zu können. Und dann kriecht Eric beim Team zu Kreuze...

Eric Stehfest: Entschuldigung für Verhalten in Dschungelprüfung

Beim kargen Abendessen entschuldigt sich Eric "von Herzen" und erklärt: "Es ist dann doch ein Thema hochgekommen bei mir, von dem ich dachte, dass ich es schon verarbeitet hatte. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das wurde bei mir sehr, sehr oft schon erschüttert. Seit wir hier sind, habe ich das Gefühl, steht dieses 'Wer spielt? Wer spielt nicht?' im Raum. Das sind Ängste, die herumschwirren – aber ich möchte keine Angst vor euch haben und ich möchte hier nicht verletzt werden." Alle nicken und blicken den GZSZ-Star bewegt an. Glööckler gibt sich empathisch: "Das ist sehr gut!"

Doch hält der Frieden wirklich bis zum Finale am Samstag? Denn Erics Erzrivale Filip meint im Dschungeltelefon: "Das Vertrauen ist weg und er kann mit einer Entschuldigung nicht erwarten, dass das alles gegessen ist. Ich glaube, ich rede da auch für die ganze Gruppe, dass man ihn mit Vorsicht genießen muss." Und auch bei Harald Glööckler dürfte Eric Stehfest trotz Aussprache einen schweren Stand haben: "Das Ego kreiert irgendwelche Wahnvorstellungen."