Manuel Flickinger im Dschungelcamp: Warum ist er berühmt und hat er einen Freund?

Im Dschungelcamp 2022 darf ein schriller, schwuler Paradiesvogel nicht fehlen. Diese Rolle könnte von Manuel Flickinger eingenommen werden. Aber woher kennt man den LGBTQI*-Aktivisten eigentlich? Was ist über sein Privatleben bekannt und hat er einen Freund?

Bei Manuel Flickinger werden sich wahrscheinlich einige Dschungelcamp-Zuschauer fragen: Wer ist das und woher kennt man ihn? Doch der sympathische Pfälzer ist im TV kein Unbekannter.

Manuel Flickinger: Alter, Herkunft, Beruf und Karriere

Manuel Flickinger wurde am 11. Februar 1988 in Landstuhl geboren. Auch heute ist er seiner rheinland-pfälzischen Heimat treu geblieben und lebt in Limburgerhof nahe Ludwigshafen.

Der 33-Jährige arbeitet als Justizfachwirt und Fitnesstrainer, hat sich in den letzten Jahren aber auch eine Karriere im deutschen Reality-TV aufgebaut.

Berühmtheit aus TV: Aus diesen Shows kennt man Manuel Flickinger

Bereits 2009 sorgte er mit seinem bunten Auftreten und seiner hohen Stimme bei DSDS für Aufsehen. Mit einem Medley von Boy George, Cher und Annie Lennox versuchte er bei Dieter Bohlen Eindruck zu hinterlassen. Das klappte jedoch nicht, denn Manuel Flickinger wurde nicht in den Recall eingeladen.

Erst neun Jahre später trat er wieder im TV auf und suchte in der Show "First Dates" nach der großen Liebe. Seinen bisher bekanntesten Auftritt dürfte er bei der ersten Staffel "Prince Charming" gehabt haben. Zwar entschied sich Gay-Bachelor Nicolas Puschmann nicht für Manuel Flickinger, trotzdem wurde er von zahlreichen Zuschauern für seine offene Art gefeiert.

So lief für Manuel Flickinger das Coming-out vor seiner Familie

Im Alter von 18 Jahren hatte Manuel Flickinger sein Coming-out. Das öffentliche Bekenntnis zu seiner Homosexualität sei ihm jedoch nicht leicht gefallen, wie er 2019 im Gespräch mit " " offenbarte: "Ich war schon immer ein bisschen anders, aber in dem 3.000-Einwohner-Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da wirst du schon immer komisch angeschaut."

Kunstfigur Lafayette Diamond: Manuel Flickinger ist LGBTQI*-Aktivist

Doch heute geht der Pfälzer ganz locker mit seiner Sexualität um. Wie er bereits bei seiner Teilnahme bei "Prince Charming" zeigte, hat er sogar eine Kunstfigur geschaffen. Bei CSD-Paraden tritt Manuel Flickinger im Engelskostüm als Lafayette Diamond auf und wirbt für Toleranz.

Manuel Flickinger im Dschungelcamp 2022

Die Bekanntheit von Manuel Flickinger könnte sich bald noch steigern, denn seit dem 21. Januar ist er auf RTL im neuen Dschungelcamp zu sehen. In Südafrika kämpft er gegen Promis wie Harald Glööckler, Anouschka Renzi oder Tina Ruland um die Dschungelkrone.

Single oder vergeben: Hat Manuel Flickinger einen Freund?

Nach seinen Teilnahmen bei "First Dates" und "Prince Charming" schien Manuel Flickinger 2020 doch noch die große Liebe gefunden zu haben. Auf Instagram zeigte er sich mit seinem Freund Filip.

Doch bereits im Juli 2021 trennte sich das Paar wieder. "Filip und ich haben viele Stunden darüber gesprochen und wir möchten unsere Beziehung zukünftig als sehr gute Freunde fortführen und somit nicht mehr als Liebespaar", schrieb Manuel dazu auf Instagram. Aktuell ist Manuel Single.