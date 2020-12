Homosexuelle Promis: Diese Stars haben sich geoutet

Instagram 35 TV-Promi und Fußballer Pascal Kappés spricht im Frühjahr 2020 erstmals über seine Bisexualität: "Ich habe gar nicht darauf abgezielt, das jetzt öffentlich zu machen. Ich habe einfach eine Instagram-Fragerunde gestartet und da wurde ich eben danach gefragt, ob ich auch mal was mit einem Mann hatte. Da das für mich kein großes Thema ist und ich da sehr offen bin, habe ich gesagt: 'Klar, hatte ich'. In meinen Augen ist das so, dass es in der heutigen Zeit Normalität sein sollte." Bereits als Jugendlicher habe er gemerkt, dass er Männer und Frauen anziehend findet. Ein Coming-out fiel ihm allerdings noch schwer. "In der Zeit war es echt noch schwierig, weil ich bin ja Fußballer, und in der Fußballszene ist schwul sein, immer noch ein Schimpfwort."