München - Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß schauten sich etwas verlegen an, doch dann schritten sie zur Tat: Mit mächtig Wumms pusteten die beiden Anführer des FC Bayern die Kerzen auf der Geburtstagstorte aus, anschließend grinsten sie in die Kameras. Gut gemacht, oder? "Das Baby, das vor 119 Jahren geboren wurde, hat sich zu einem prächtigen Burschen entwickelt", sagte Rummenigge: "Ich glaube, der FC Bayern ist das, was ich immer als pumperlgesund beschrieben habe."