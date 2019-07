FC Bayern: Hansi Flick erstmals mit dabei

Rummenigge hatte bei der Pressekonferenz zuvor in der Allianz Arena beschwichtigt und um Geduld gebeten, dass sich die Bayern schon noch verstärken würden. Neben Trainer Niko Kovac und dessen Bruder Robert leitete erstmals auch der neue Assistent Hansi Flick die Einheit in Harlaching. Der Start in der Vorbereitung war dennoch alles andere als optimal.