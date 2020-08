Michael Cuisance (21/10): Wartet auf seinen ersten Einsatz

Erst gegen Ende der Bundesliga-Saison durfte der offensive Mittelfeldmann zeigen, welches Talent in ihm schlummert. Mit guten Leistungen und einem famosen Tor am letzten Spieltag in Wolfsburg empfahl er sich, doch in der Königsklasse wartet der ehemalige Gladbacher (vorigen Sommer für zwölf Millionen verpflichtet) auf seinen ersten Einsatz. Vielleicht belohnt ihn Flick gegen Lyon mit einem Minutenglück.