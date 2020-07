Mittelfeld: Neues Traum-Duo und ein Urbayer

Im zentralen Mittelfeld scheint sich in den letzten Wochen ein Traum-Duo gefunden zu haben: Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Die beiden harmonieren in der Schaltzentrale und ergänzen sich perfekt – während Goretzka häufig Akzente in der Offensive setzt, übernimmt Kimmich den defensiveren Part. Goretzka übernahm den Stammplatz von Thiago, der wegen einer Leistenverletzung pausieren musste. Ein Abgang des Spaniers im Sommer ist nicht unwahrscheinlich, auch hier stocken die Gespräche über einen neuen Vertrag – Thiago wird mit einem Engagement beim FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Im offensiven Mittelfeld hat Urbayer Thomas Müller zurück zu alter Stärke gefunden. Unter Flick-Vorgänger Niko Kovac noch "Notnagel", wurde der 30-Jährige für Flick wieder mit zum wichtigsten Spieler der Mannschaft. Müller glänzte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison sowohl als Torschütze als auch vor allem als Vorbereiter. In 33 Spielen kam Müller auf acht Tore und sagenhafte 21 Assists.

Angriff: Trio infernale mit Star-Transfer

Das neue Prunkstück des FC Bayern – dank Superstar Leroy Sané! Der Neuzugang dürfte auf der linken Außenbahn starten, seiner angestammten Position, die er auch in Manchester am häufigsten gespielt hat. Das Pendant auf der rechten Seite ist Serge Gnabry, der auch in dieser Saison über weite Strecken überzeugte.

Kingsley Coman dürfte damit einer der großen Verlierer des Sané-Deals werden. Der Franzose ist oft wenig konstant in seinen Leistungen, zudem sehr verletzungsanfällig.

Vorne im Sturmzentrum ist die Sache so klar wie hinten im Tor: An Robert Lewandowski führt auch kommende Saison kein Weg vorbei! Der Angreifer kommt in dieser Saison auf Fabel-Zahlen, sicherte sich mit 34 Treffern die Torjägerkanone in der Bundesliga. Aktuell steht er bei 49 Toren und sechs Assists in 42 Pflichtspielen. Weitere könnten im DFB-Pokalfinale sowie in der Champions League hinzukommen.

