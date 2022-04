Meister-Einzelkritik: Die Noten für den FC Bayern gegen Dortmund

Die zehnte Meisterschaft in Folge ist perfekt! Mit 3:1 setzt sich der FC Bayern in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund durch. Gnabry, Musiala und Lewandowski glänzen. Die Noten für die Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

München - Der FC Bayern München ist durch, hat's geschafft. Mit einem hart erkämpften 3:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund sicherten sich die Münchner die zehnte Meisterschaft hintereinander. Es ist Nummer 32 insgesamt.

Vor ausverkauftem Haus (75.000 Zuschauer in der Allianz Arena) hatte Serge Gnabry die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (sein erster Titel im Profi-Bereich) in Führung gebracht, ein zweiter Treffer von Gnabry wurde nach Abseits von Kingsley Coman zurückgenommen. Das 2:0 machte Robert Lewandowski, den Anschlusstreffer erzielte Emre Can per Foulelfmeter (Joshua Kimmich an Marco Reus). Am Ende sicherte Jamal Musiala mit dem 3:1 endgültig Sieg und Meisterschaft.

Wie sah der AZ-Reporter die Leistung der Meister-Bayern? Die Noten für die Roten gegen Dortmund.

Die Noten für die Bayern-Spieler in der Einzelkritik

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der Nationaltorhüter bekam in Halbzeit eins keinen einzigen Schuss der Dortmunder auf sein Tor. Konnte lässig und galant von hinten heraus mitspielen, wenn er von seinen Vorderleuten eingebunden wurde. Beim Elfmeter von Ex-Bayer Emre Can machtlos. Ansonsten sicher und souverän.

Manuel Neuer chancenlos gegen den Strafstoß von Emre Can. © Matthias Balk/dpa

BENJAMIN PAVARD - NOTE 4: Rechtsverteidiger der Viererkette mit Licht und Schatten. Räumte Anfang der zweiten Halbzeit im Mittelfeld Brandt rüde ab, hätte dafür die Gelbe Karte sehen müssen. Im Glück, dass er, zuvor locker versetzt von Bellingham, keinen Elfer gegen sich gepfiffen bekam.

Upamecano und Hernández weitgehend stabil in der Abwehrzentrale

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Innenverteidiger, zuletzt stabiler und zuverlässiger, erhielt den Vorzug gegenüber Niklas Süle (nach Influenza genesen). Zunächst souverän, dann mit einem Bock, der Haalands Chance eröffnete (27.). Wurde zum ersten Mal in seiner Karriere Meister.

LUCAS HERNÁNDEZ - NOTE 3: Pausierte letztes Wochenende. Zurück in der Spur gegen den BVB als linker Innenverteidiger. Punktete gegen den Ball und Gegner mit seiner Emotionalität und Aggressivität. Blockte den Reus-Schuss mit starkem Tempo-Tackling (55.). Im Spielaufbau etwas dürftig.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Wieder voll im Saft und mit Power über die linke Außenbahn gewohnt offensiv unterwegs. Hatte relativ leichtes Spiel mit Emre Can, der ihm zu viel Raum anbot. Unterm Strich machte Davies allerdings zu wenig daraus.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef und Sechser anfangs sehr aufmerksam, mit Ballgewinnen, später schwächer und einigen Fehlpässen. Der Herr der Standards leitete das 1:0 mit einer exakt getretenen Ecke ein. Das Minus: Verursachte ungeschickt per Foul an Reus den Elfmeter, den Can zum Anschlusstor verwandelte.

Goretzka "Bad Cop", Gnabry Volley-Dosenöffner

LEON GORETZKA - NOTE 3: Laut Nagelsmann mit starken Trainingsleistungen. Sehr aggressiv und mit hohem Laufpensum als Achter, in viele Zweikämpfe verwickelt. Schöne, kluge Kopfballvorlage zu Gnabry vor dem 1:0. Geriet einmal mit Can aneinander, mit Herr-im-Haus-Gehabe der "Bad Cop" der Bayern.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Empfahl sich in Bielefeld mit ansteigender Leistung samt Tor. Die Belohnung: die rechte Außenbahn gegen den BVB. Lässige Ballannahme, lässiges Volleytor zum 1:0 aus 15 Metern ins linke obere Eck – bereits sein 13. Liga-Saisontreffer. Sein zweites Tor des Abends wurde wegen Abseits vom VAR zurückgenommen. In der 63. Minute (angeschlagen?) ausgewechselt.

Knie, Volley, drin! Serge Gnabrys Traumtor zum 1:0 gegen den BVB. © Matthias Balk/dpa

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Vor seiner elften Meisterschaft, wäre dann der Rekordmeister des Rekordmeisters. Zuletzt jedoch im Formtief, auch an diesem Abend mit einigen Ballverlusten und Abspielfehlern. Insgesamt zu zaghaft, wirkt tatsächlich verunsichert. Aber: vor dem 2:0 gedankenschnell bei der Balleroberung und dann mit feinem Steckpass auf Lewandowski. In der 82. Minute ausgewechselt.

KINGSLEY COMAN - NOTE 4: Zuletzt angeschlagen, sein Einsatz war lange unklar (Sprunggelenkprobleme). Sehr aktiv, lief immer wieder auf die BVB-Abwehr zu, kam aber viel zu selten durch, brachte sich auch nicht in die sonst so überzeugenden Eins-gegen-Eins-Duell. Im Pech als er vor Gnabrys vermeintlichem Treffer zum 2:0 im Abseits stand. Nach 82 Minuten runtergenommen.

Lewandowski lässig, Musiala wie selbstverständlich

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Der Fifa-Weltfußballer, der Ex-Dortmunder, hat einen Lieblingsgegner: seinen ehemaligen Arbeitgeber, erzielte sein 27. Pflichtspieltor gegen den BVB. Schoss lässig mit links zum 2:0 ein, im 24. deutschen Clásico der Karriere macht er sein 24. Tor.

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Der Teenager, zuletzt Bayerns Bester in der Offensive, musste zunächst zuschauen, kam in der 63. Minute für Gnabry, rückte auf die rechte Außenbahn. Machte entschlossen und fast wie selbstverständlich nach einer unübersichtlichen Situation das 3:1 – die Entscheidung.

Jamal Musiala im Duell mit Dan-Axel Zagadou. © IMAGO/Eduard Martin

LEROY SANÉ - OHNE NOTE: Der zuletzt schwächelnde Flügelstürmer musste auf die Bank, erhielt einen indirekten Rüffel von Trainer Nagelsmann. Kam in der 82. Minute für Coman, blieb ohne Szene.

MARCEL SABITZER - OHNE NOTE: Der Mittelfeldspieler sollte nach seiner Einwechslung das Spiel beleben. Gegen die Dortmunder kam der Österreicher in der 82. Minute und brachte tatsächlich frischen Wind rein. Erste Meisterschaft für ihn.

NIKLAS SÜLE - OHNE NOTE: Nach seiner Influenza trotz kompletter Trainingswoche auf der Bank. Kam in der Nachspielzeit zu seinem Meister-Kurzeinsatz bevor er im Sommer ablösefrei zum BVB wechselt.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING - OHNE NOTE: Der Mittelstürmer-Backup von Lewandowski durfte noch rein in der Nachspielzeit, um auf dem Platz Meister zu werden.