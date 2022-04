Bayerns größter Titelhamster: Thomas Müller ist nun alleiniger Rekordhalter

Der FC Bayern feiert seine zehnte Meisterschaft in Serie. Für Thomas Müller ist es sogar schon die elfte Schale - er ist damit die erfolgreichsten Titelsammler in der Geschichte des Rekordmeisters.

Philipp Lahm beendete im Sommer 2017 seine Karriere. Am Ende hatte er acht deutsche Meisterschaften auf seinem Konto.

Javi Martínez kam im Sommer 2012 nach München und hat in jedem Jahr die Meisterschaft gewonnen, insgesamt neun Mal.

2011 kam Jérôme Boateng nach München, auch er hielt die Schale neun Mal in den Händen. Mittlerweile spielt er für Olympique Lyon.

Zehn Bundesliga-Titel kann nun auch Robert Lewandowski vorweisen; zwei davon allerdings im falschen Trikot. In den Jahren 2011 und 2012 gewann er die Schale mit dem BVB. Seit seinem Wechsel nach München 2014 fügte er seiner Titelsammlung acht weitere Meisterschaften hinzu.

Zur Riege der Rekordchampions darf sich auch Manuel Neuer zählen: Der Bayern-Kapitän feierte seit seinem Wechsel 2011 in München zehn Meisterschaften und überholt damit Vereinslegende Franck Ribéry und zieht mit David Alaba gleich.

München – Der Titelhunger des FC Bayern ist einfach nicht zu stillen: Am Samstag feierte der deutsche Rekordmeister die zehnte Meisterschaft in Folge - insgesamt holten sich die Münchner bereits zum 32. Mal den Titel in der Bundesliga.

Müller alleiniger Rekordhalter - zwei Stars ziehen mit Alaba gleich

Thomas Müller darf die Schale in diesem Jahr bereits zum elften Mal in die Luft recken. Damit ist er alleiniger Rekordchampion des FC Bayern und zieht an David Alaba vorbei. Mit Manuel Neuer und Robert Lewandowski schließen zudem zwei aktuelle Bayern-Stars zum Österreicher auf.

Im Ranking der Spieler, die die Meisterschale am häufigsten in den Händen hielten, finden sich außerdem zahlreiche weitere aktuelle Bayern-Spieler so wie Vereinslegenden wie Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm.

