FC Bayern in der Einzelkritik: Müller und Lewandowski abgemeldet! Noten zum 0:1 gegen Villarreal

Der FC Bayern zeigt im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals beim 0:1 in Villarreal eine schwache Leistung, spielt sich kaum mal eine Chance heraus. Die Noten für die Spieler in der Einzelkritik.

Villareal – Das wird schwer mit dem Halbfinale: Der FC Bayern verliert das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal verdient mit 0:1 und enttäuscht dabei auf ganzer Linie.

Die AZ-Einzelkritik.

Manuel Neuer fast für Patzer bestraft

MANUEL NEUER – NOTE 4: Als einziger Bayern-Profi des aktuellen Kaders neben Müller schon 2011 beim ersten Spiel in Villarreal dabei (2:0). Bei Danjumas Treffer zum 1:0 chancenlos (8.). Hatte Glück, dass Coquelins Flankentor zum vermeintlichen 2:0 wegen Abseits nicht zählte (41.). Und dass Moreno nur den Pfosten traf (53.). Schlimmer Fehlpass, der fast zum 0:2 führte (62.).

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Der Franzose gab wie gewohnt einen kampfstarken Rechtsverteidiger – und offensiv den ersten Warnschuss ab: drüber (6.). Klärte dann aufmerksam vor Moreno (28.) im Strafraum, das war wichtig.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Nach einigen Wacklern hat sich der Ex-Leipziger stabilisiert, er durfte erneut beginnen. Unauffällige Leistung, ohne grobe Patzer in der Abwehrmitte. Ließ sich manchmal aber sehr einfach ausspielen.

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 4: Diesmal wieder als Innenverteidiger nominiert, weil Davies links hinten ins Team zurückkehrte. Vor dem 0:1 zu zögerlich, hob zudem das Abseits auf. Unglücklicher Abend für den Franzosen.

Comebacker Alphonso Davies mit Startschwierigkeiten, dann stärker

ALPHONSO DAVIES – NOTE 4: Tatsächlich: Der 21-jährige Kanadier gehörte nach 110 Tagen Pause wegen einer Herzmuskelentzündung gleich wieder zur Startelf. In der ersten Halbzeit merkte man ihm die fehlende Spielpraxis an. Dann aber stark: Verhinderte gegen Moreno mit einer Grätsche das 2:0 (57.). Beinahe mit dem Ausgleich (66.).

Alphonso Davies (l.) im Zweikampf mit Villarreals Juan Foyth. © Sven Hoppe/dpa

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Zum dritten Mal Papa geworden, das gab natürlich Aufwind. Versuchte, das Spiel an sich zu reißen, war oft am Ball, agierte bisweilen zu ungenau. Sein Fernschuss flog am Tor vorbei (23.).

JAMAL MUSIALA – NOTE 4: Obwohl Goretzka in Freiburg ein starkes Comeback gab, stand Musiala in der ersten Elf. Ein Vertrauensbeweis von Nagelsmann. Diesmal allerdings nicht so stark wie zuletzt, auch wenn in einigen Szenen seine Klasse im Dribbling aufblitzte. Defensiv ein bisschen sorglos.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Der Außenstürmer erhielt den Vorzug vor dem zuletzt schwächelnden Sané. Zu Beginn noch recht auffällig, tauchte dann wie viele seiner Kollegen ab. Und wieder auf: Schoss mit links knapp neben das Tor (49.). Musste später raus.

Müller und Lewandowski: So gut wie keine Spielanteile

THOMAS MÜLLER – NOTE 5: Mit 52 Treffern auf Platz sieben der ewigen Königsklassen-Torjägerliste. Diesmal ohne Szenen im Strafraum, Müller war kaum ins Spiel eingebunden. Wurde ausgewechselt.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Bayerns Lissabon-Held von 2020 war noch der aktivste und auffälligste Spieler seiner Mannschaft. Er kam zumindest mal an einem Gegner vorbei. Zielte rechts vorbei (64.). Sehr engagiert, gab nie auf.

ROBERT LEWANDOWSKI – NOTE 5: Geht er im Sommer oder verlängert er? Lewandowski agierte in Villarreal so, als würde ihn die unklare Zukunft belasten. Ganz blass in Halbzeit eins, hatte keine Torchance. Es wurde kaum besser.

In diesem Spiel erschreckend unauffällig: Robert Lewandowski. © Sven Hoppe/dpa

LEROY SANÉ - NOTE 5: Er ersetzte Gnabry (62.), sollte offensiv für mehr Gefahr sorgen. Das gelang überhaupt nicht.

LEON GORETZKA - NOTE 4: Für Müller eingewechselt (62.) und im Pech: Holte sich eine Platzwunde ab.

NIKLAS SÜLE & MARC ROCA: Kamen zu spät für eine Bewertung.