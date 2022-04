Viertelfinale der Champions League im Liveticker: FC Villarreal gegen FC Bayern - Endstand 1:0

Während die Bayern in der Liga mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze thronen – sofern ihnen der Dreier in Freiburg nicht doch noch am Grünen Tisch genommen wird –, sieht es für Villarreal deutlich düsterer aus. Aktuell belegt das Team von Trainer Unai Emery lediglich Platz sieben, der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt sechs Zähler.