Dschungelcamp wird 2021 zur Show: Promis und Kandidaten stehen fest

Das Dschungelcamp 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie als Dschungelshow in Deutschland gedreht. Was in der Sendung passieren wird und wann sie startet, hat RTL schon verraten. Was ist über die Promi-Kandidaten bekannt?

08. Januar 2021 - 08:28 Uhr | AZ

imago/PopEye, eventphoto54,teutopress 14 Unter den Teilnehmerin sind auch Dragqueen Nina Queer, Ex-Botschafterluder Djamila Rowe und Ex-"Eis am Stiel"-Star Bea Fiedler. BrauerPhotos / Neugebauer 14 Ex-Bachelor Oliver Sanne BrauerPhotos 14 Xenia Prinzessin von Sachsen BrauerPhotos / F.Seidel 14 "!Love Island"-Star Mike Heiter BrauerPhotos 14 Djamila Rowe (hier mit Kader Loth) imago images / Future Image 14 Zoe Saip dürfte für einige Zuschauer noch unbekannt sein. 2018 nahm sie bei Heidi Klums Modelsuche "Germanys next Topmodel" teil. Instagram 14 "Temptation Island"-Star Christina Dimitriou BrauerPhotos / Neugebauer 14 Berliner Kult-Dragqueen Nina Queer imago/Revierfoto 14 Frank Fussbroich war schon mit Ehefrau Elke im RTL-"Sommerhaus". imago/Christoph Hardt 14 Filip Pavlovic war er zuletzt in "Like me - I'm Famous" zu sehen und durfte sich beim "Sat1-Promiboxen" mit Ex-Bachelor Paul Janke duellieren. imago/teutopress 14 Bea Fiedler wurde durch "Eis am Stiel" bekannt. BrauerPhotos / F.Seidel 14 Lars Tönsfeuerborn (re.) war der erste Gewinner der Datingshow "Prince Charming". Die Beziehung zu Nicolas Puschmann (li.) ist mittlerweile aber gescheitert. Instagram 14 Lydia Kelovitz wurde durch DSDS bekannt. Marius Becker/dpa 14 Daniel Hartwich und Sonja Zietlow werden die Dschungelshow moderieren.