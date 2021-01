Xenia von Sachsen hat mit Exfreund einen Sohn: Was weiß man über ihr Privatleben noch?

Statt Dschungelcamp gibt es 2021 nur eine Dschungelshow. Unter den Kandidaten ist auch Xenia Prinzessin von Sachsen. Wie kam die Adlige zu ihrer Berühmtheit? Hat sie einen Freund?

Aufmerksamen Fernsehzuschauern dürfte Xenia Prinzessin von Sachsen schon länger ein Begriff sein - sie war Gast in diversen Reality-TV-Formaten und machte auch außerhalb der TV-Landschaft mit diversen Aktionen von sich reden. Mit ihrer Freundin Melody Haase ist sie außerdem derzeit in der TVNow-Show "#CoupleChallenge" zu sehen.

Dschungelcamp: Xenia will Show gewinnen

Adel im Dschungel? Laut RTL freut sich die abenteuerlustige 34-Jährige schon auf das Erlebnis: "Eine Prinzessin im Dschungel? Leute, was gibt es Besseres? Kakerlaken Platz gemacht, jetzt ist Xenia angesagt. Alle Kandidaten: Nehmt euch in Acht." Sie kämpft gegen elf andere Promis um den Sieg und somit um den Einzug ins "Dschungelcamp" 2022. Am 26. Januar kämpft sie um den Einzug ins Halbfinale der Show.

Karriere und Arbeit: Wie verdient Xenia von Sachen ihr Geld?

Ihren ersten großen Auftritt hatte die damals 17-Jährige, als sie 2004 bei der Castingshow "Popstars" teilnahm. Seitdem ist die Wahlberlinerin in vielen weiteren TV-Formaten aufgetreten, darunter unter anderem in "Die Burg", "Das Sommerhaus der Stars" oder "Deutschland tanzt". Außerdem baute sie sich nebenbei eine Karriere als Sängerin und DJane auf. Abseits von der Arbeit im Showgeschäft geht sie allerdings auch noch einem sehr bodenständigen Job nach: Sie arbeitet als Buchhalterin in einem Geschäft für Elektronikwaren. Gegenüber " " erklärte sie 2021: "Es macht Spaß, es bringt Geld ein und es entspannt mich einfach, einen normalen Beruf zu haben."

Prinzessin Xenia von Sachsen nahm im Oktober 2004 an einem Casting für "Popstars" teil. © Prosieben (ProSieben)

Hat Xenia von Sachsen Freund und Kind?

In Xenias Leben gab es bereits einige Männer. Pikant: Ganze sechs Mal war die 34-Jährige schon verlobt. Bis vor den Traualtar hat es allerdings keiner der Anwärter mit ihr geschafft. Sieben Jahre lang war sie mit dem Akrobaten Rajab Hassan liiert, mit ihm gewann sie außerdem 2016 die erste Staffel der Realityshow "Sommerhaus der Stars". Die beiden haben einen fünfjährigen Sohn namens Taro.

Xenia von Sachsen: Privatleben und Familie

Xenia wurde am 20. August 1986 in Düsseldorf unter dem Namen Xenia Florence Gabriela Sophie Iris Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen geboren und entstammt dem Haus Wettin. Sie ist die Tochter von Landwirt Theo Clevan und der Friseurin und Kosmetikerin Iris Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen. Schon in jungen Jahren hatte Xenia mit traumatischen Erlebnissen zu kämpfen: Wie sie in ihrem Buch "Xenia: Aus dem Leben einer Prinzessin im 21. Jahrhundert" berichtet, wurde sie im Alter von sieben Jahren Opfer eines Missbrauchs durch ihren leiblichen Vater. Außerdem wurde bei ihr mit zehn Jahren ein Knochentumor am Schädel diagnostiziert, der aber erst sechs Jahre später entfernt werden konnte.

Xenia von Sachsen: Atemlos in Japan

Im Rahmen ihrer Musikkarriere verschlug es Xenia von Sachsen 2019 nach Japan. Sogar bei dem Olympischen Spielen hätte sie auftreten sollen, die Corona-Pandemie machte diesem Auftritt wie auch einer geplanten Japan-Tour jedoch einen Strich durch die Rechnung. Japan ist für die Prinzessin allerdings deshalb nicht abgehakt, Ende letzten Jahres veröffentlichte sie eine japanische Cover-Version des Helene-Fischer-Hits "Atemlos", die laut eigener Aussage bei den Japanern gut ankam. Für das Vorhaben hatte sie das Go von der Lied-Urheberin Kristina Bach bekommen, Helene Fischer hingegen hat sich bisher nicht dazu geäußert.