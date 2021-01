Gage für Dschungelshow: Wie viel verdienen die Promis?

2021 gibt es kein Dschungelcamp in Australien, dafür eine abgespeckte Dschungelshow in Köln. RTL hat dafür zwölf Promis gefunden, die sich als Kandidaten beweisen wollen. Doch wie viel verdienen die Stars? Wie hoch ist deren Gage?

Dr. Bob reiste extra nach Deutschland, um bei den Live-Sendungen für die "Dschungelshow" in Köln dabei zu sein. Heuer wird in einem Studio gedreht. Die tägliche Show, die von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert wird, ist ein Hybrid aus Talk und Reality-TV.

Dschungelcamp wird zur Show: Wie viel verdienen die Promis?

Die Promis werden von der Öffentlichkeit abgeschirmt und müssen Ekelprüfungen absolvieren - und so ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis stellen. Der Sieger der "Dschungelshow" 2021 wird "Dschungelcamp"-Teilnehmer 2022 und darf nach Australien fliegen. Obendrauf gibt es 50.000 Euro Preisgeld.

Gehalt der Kandidaten aus der "Dschungelshow" 2021: Ex-Camper schätzt Gagen

Doch wie hoch sind die Gagen der diesjährigen Teilnehmer? Einer, der es sehr gut einschätzen kann, ist Ex-"Dschungelcamper" Julian F.M. Stoeckel, der die aktuelle Staffel auch mit einem täglichen Live-Quiz auf rtl.de begleitet. 2014 saß er selbst mit Melanie Müller, Larissa Marolt & Co. am Lagerfeuer in Down Under und kennt die Preise für Bookings, Aufwandsentschädigungen, Interviews und TV-Show-Teilnahmen.

Exklusiv für die AZ ordnet der Branchen-Insider die Gagen der Dschungel-Kandidaten 2021 ein und schätzt, wie viel die Promis kassieren: