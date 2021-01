Bea Fiedler schockt mit Beichte über zerrüttetes Privatleben

Bea Fiedler verdrehte bis in die 90er-Jahre reihenweise Männern den Kopf. Auch Skandale ließ die ehemalige Erotik-Schauspielerin nicht aus. Was macht die 63-Jährige heute? Was ist über ihr Privatleben bekannt? Fest steht: Sie will ins Dschungelcamp.

20. Januar 2021 - 17:02 Uhr | Agnes Kohtz Steffen Trunk

Bea Fiedler und Lydia Kelovitz bei der Dschungelprüfung. © TVNow/Stefan Gregorowius