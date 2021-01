Dschungelshow 2021: Wer ist raus - und wer hat gewonnen?

Die Crème de la Crème kämpfte in der Dschungelshow 2021 um das Ticket für das Dschungelcamp 2022. Nur einer konnte es gewinnen. Am 30. Januar schnappt es sich Filip Pavlovic.

Alle Kandidaten der Dschungelshow 2021 hatten ein gemeinsames Ziel, aber nur einer konnte es holen: Das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 holte sich Filip Pavlovic.

Im Finale ausgeschieden

Lars Tönsfeuerborn und Mike Heiter sind schon gleich zu Beginn des Finales ausgeschieden. Die beiden hatten nicht genug Anrufe. Um das goldene Ticket kämpfen damit nur noch Filip Pavlovic und Djamila Rowe.

Beide mussten in einer Ekel-Essensprüfung ihre Dschungel-Tauglichkeit ein letztes Mal unter Beweis stellen - doch sie versagten. Filip und Djamila holten beide null Sterne. Am Ende hatte aber der Reality-TV-Star die Nase vorn und konnte mit den meisten Anruferstimmen die Dschungelshow 2021 gewinnen.

Zweites Halbfinale: Christina und Sam sind raus

Im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend (28.1.) kämpften Djamila Rowe, Christina Dimitriou, Sam Dylan und Filip Pavlovic um den Einzug ins Finale.

Die meisten Stimmen der Zuschauer hatte Filip, gefolgt von Djamila. Die beiden treffen in der finalen Show am Freitagabend auf Lars Tönsfeuerborn und Mike Heiter. Nur einer der vier Stars kann dann das goldene Ticket holen und damit sicher ins Dschungelcamp 2022 einziehen.

Traten im zweiten Halbfinale an: Filip Pavlovic, Djamila Rowe, Christina Dimitriou und Sam Dylan. © TVNow/Stefan Gregorowius

Zoe Saip und Lydia Kelovitz sind raus: Zwei Finalisten für Dschungelshow stehen fest

Im ersten Halbfinale der Dschungelshow 2021 ist am Mittwoch eine Entscheidung gefallen: Zoe Saip und Lydia Kelovitz konnten die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Damit sind Lars Tönsfeuerborn und Mike Heiter die ersten Finalisten, die am Freitag um das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 kämpfen.

Xenia von Sachsen verpasst Einzug ins Halbfinale der Dschungelshow

In der Dschungelshow musste am 26. Januar der letzte Promi vor dem Halbfinale die Sendung verlassen. Für Xenia von Sachsen gab es zu wenig Anrufe, womit sie keine Chance auf eine Teilnahme am Dschungelcamp 2022 hat. Djamila Rowe und Filip Pavlović sind weiterhin dabei und dürfen noch um das goldene Ticket kämpfen.

In der vierten Gruppe der Dschungelshow-Promis kämpften Xenia von Sachsen, Djamila Rowe und Filip Pavlovic um das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 © TVNOW / Stefan Gregorowius

Dschungelshow-Rausschmiss für Oliver Sanne nach Ekel-Prüfung

Die dritte Entscheidung in der Dschungelshow 2021 ist am 23. Januar gefallen. Oliver Sanne konnte zu wenig Zuschauer für sich begeistern und darf deshalb nicht weiter um das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 kämpfen. Christina Dimitriou und Sam Dylan sind weiterhin im Rennen.

Davor mussten die Promis sich in einer Ekel-Prüfung beweisen und in Behälter voller Tierchen, Schleim und Fleischabfällen mit dem Gesicht nach Sternen fischen. Die Anstrengung war allerdings umsonst, denn die Aufgabe konnte nicht bewältigt werden.

In der dritten Auswahl der prominenten Tiny-House-Bewohner kämpften Oliver Sanne, Sam Dylan und Christina Dimitriou um einen Auftritt im Dschungelcamp 2022. © TVNOW / Stefan Gregorowius

Zuschauer werfen Bea Fiedler aus Dschungelshow raus

Nach drei Tagen im Tiny Haus fällten die Zuschauer am 20. Januar zum zweiten Mal eine Entscheidung. Aus der zweiten Dschungelshow-Gruppe wurde Bea Fiedler rausgewählt. Sie geriet immer wieder mit Lars Tönsfeuerborn in Konflikt, pöbelte und bezeichnete ihn als "Ar****och" oder "Ohrfeigengesicht". Im Halbfinale der Sendung und damit Chancen auf die Dschungelcamp-Teilnahme 2022 haben noch Lars und Lydia Kelovitz.

Lars Tönsfeuerborn, Bea Fiedler und Lydia Kelovitz waren in der zweiten Gruppe der "Dschungelshow". © TVNow/Stefan Gregorowius

Erste Entscheidung in der Dschungelshow: Frank Fussbroich ist raus

Nach drei Tagen im Tiny House der Dschungelshow musste bereits der erste Promi die RTL-Sendung verlassen. Frank Fussbroich hat keine Chance mehr auf das Dschungelcamp 2022. Die Zuschauer voteten ihn am 17. Januar raus. Mike Heiter und Zoe Saip sind weiterhin im Rennen und müssen sich im Halbfinale beweisen.

Frank Fussbroich (mitte) ist der erste Promi, der die Dschungelshow 2021 verlassen muss. Zoe Saip (links) und Mike Heiter (rechts) sind weiter. © TVNOW / Stefan Gregorowius

Vor Start: Erster Promi ist bei der Dschungelshow schon raus

Bevor die erste Folge der Reality-Sendung überhaupt ausgestrahlt wurde, hieß es für einen Star bereits "Bye, bye Dschungelcamp 2022". Kult-Dragqueen Nina Queer wurde vorab rausgeworfen.

Eigentlich sollte die Berliner Künstlerin mit den Dschungel-Kandidaten vor der Kamera für trashige Unterhaltung sorgen. Aber aufgrund von kritischen Äußerungen, die sie in der Vergangenheit getätigt hatte, musste sie vorab und hastig ihre Koffer packen, so der RTL-Chef Jörg Graf.